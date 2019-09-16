電商大餅一年834億 31至35歲上班族最想投入電商業

2019-09-16 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



電子商務市場風起雲湧，根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4,481億元。而跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元，企業經營電子商務已成顯學。

111人力銀行調查發現，高達九成三上班族在過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%的人曾利用網路購買海外商品，顯見隨著科技進步及消費模式改變，電子商務發展態勢日益增溫。

調查也發現，有高達46.7％受訪者在未來有意投入電商產業，9.2%曾經投入但已離開，還有6.3%的人正處於該產業圈；但也有37.8%坦言無意從事電商工作。總括而言，有超過半數上班族，對於電商領域躍躍欲試。

從年齡交叉分析看出，目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以「21-25歲」居冠；而未來有意投入電商產業則以分布「31-35歲」為最大宗。

投入電商產業的主要原因為「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據經濟部統計處辦理之「批發、零售及餐飲業經營實況調查報告」，2016年我國零售業電子商務 營業額2,212億元，年增率12.3%。又從本次調查看出，有高達9成3的人都曾有過網購經驗，甚至不乏在跨境電商平台消費購物，說明電商已滲透在一般人日常生活中，成為不可或缺的購物通路之一，隨著電子商務蓬勃發展，正迫切需求引領潮流的尖端人才加入。