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最新數據出爐！1950人放無薪假 減少307人

2019-09-16 11:01經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部公布最新無薪假數據，截至9月15日止，共有34家事業單位、1950人實施無...
勞動部公布最新無薪假數據，截至9月15日止，共有34家事業單位、1950人實施無薪假，較上期減少307人，人數未再向上攀升。圖為勞工示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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勞動部公布最新無薪假數據，截至9月15日止，共有34家事業單位、1950人實施無薪假，較上期減少307人，人數未再向上攀升。勞動部表示，上月起實施無薪假的三家大型事業單位仍未取消無薪假，但本期未新增大型企業無薪假，屬於零星變化，未出現異常增減。

勞動部每月公布兩次勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位(俗稱無薪假)，上月中旬(8月15日)因中美貿易戰紛爭，受經濟景氣影響，業者接單減少、產能緊縮，無薪假家數突增到26家、2012人，創今年初以來新高，其中並有三家實施人數超過300人。上月底實施人數再小增245人到2257人，但並無異常新增變化，外界關切本期數據是否再向上攀升。

今天公布數據顯示，截至昨天為止，實施無薪假事業單位共計34家，人數1950人，人數下降307人，其中上期停止實施者計三家，另新增四家，累計新增一家。至於上月中旬以來實施無薪假人數較多的三家大型事業單位，本期尚未取消無薪假，因此整體人數未大幅減少。

外界觀察重點在無薪假風潮是否延燒?勞動部表示，本期多數事業單位實施人數都在50人以下，與每期無薪假增減情形相同，屬於雨零星增減，也未新增大型事業單位，整體狀況與平時差不多。

勞動部強調，無薪假是否延燒，必須觀察長期趨勢，目前看起來尚屬正常。

無薪假勞動部
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