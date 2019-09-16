財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06 聯合報 國泰金控投資長程淑芬



國泰金控投資長程淑芬。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年政府除吸引台商回台，還鼓勵資金回流。十多年前我就希望政府可以租稅特赦，現階段政府推出租稅優惠鼓勵資金回流是一個開始，有大量的資金願意回到台灣，成為一個資金港。

目前政府規範境外資金回流七成可做實質經濟投資、三成做金融投資，搞不好明年政府會發現，國內實質投資能夠投的案量，跟民眾的財富是不成比例的。台灣是一個很好做資金港口的地方，幫助大家累積財富投資全世界，我的理想境界是，台灣成為下一個很好的資產管理中心。

未來一、兩年政府除關注製造業與出口，還可關注如何把民眾幾十年來賺的錢做更好管理。像新加坡、香港，在二○○○年時金融業占ＧＤＰ貢獻和台灣差不多，都約百分之八，現在星、港約占百分之十二到十六，台灣還在百分之八以下，大概只贏南韓。

香港有得天獨厚的優勢，但香港也是開放經濟體，政治情勢持續惡化也許資金會鬆動，但香港資金鬆動就會到台灣來嗎？那不一定。要看一個國家的政策與產業環境，資金進出是否方便，有沒有好的商品可投資。星港在資產管理上走的路很不同，新加坡沒有很在意國內股票成交量、總市值多大，但很快地在二○○○年開始積極衝刺財富管理，五年內成為僅次於瑞士的財富管理中心。

我認為能把境外資金吸過來的國家，要有一個很特別的特質，就是這國家有太多人把錢藏在境外。我常常覺得很惋惜，國人努力累積的錢，都不好意思放在自己國家。我認為台灣所累積的資金，加上現在全球版肥咖條款（ＣＲＳ）共同申報準則上路，把錢放在哪個國家長期不會差異太大，但哪一個國家有好的全球視野跟金融服務能力，不用擔心政治跟政策風險，就能把資金吸引過來。資金會去歡迎它的地方、會去一個穩定的環境，這是最基本的。