親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06聯合報 國泰金控投資長程淑芬

國泰金控投資長程淑芬。圖／聯合報系資料照片
國泰金控投資長程淑芬。圖／聯合報系資料照片
分享

今年政府除吸引台商回台，還鼓勵資金回流。十多年前我就希望政府可以租稅特赦，現階段政府推出租稅優惠鼓勵資金回流是一個開始，有大量的資金願意回到台灣，成為一個資金港。

目前政府規範境外資金回流七成可做實質經濟投資、三成做金融投資，搞不好明年政府會發現，國內實質投資能夠投的案量，跟民眾的財富是不成比例的。台灣是一個很好做資金港口的地方，幫助大家累積財富投資全世界，我的理想境界是，台灣成為下一個很好的資產管理中心。

未來一、兩年政府除關注製造業與出口，還可關注如何把民眾幾十年來賺的錢做更好管理。像新加坡香港，在二○○○年時金融業占ＧＤＰ貢獻和台灣差不多，都約百分之八，現在星、港約占百分之十二到十六，台灣還在百分之八以下，大概只贏南韓。

香港有得天獨厚的優勢，但香港也是開放經濟體，政治情勢持續惡化也許資金會鬆動，但香港資金鬆動就會到台灣來嗎？那不一定。要看一個國家的政策與產業環境，資金進出是否方便，有沒有好的商品可投資。星港在資產管理上走的路很不同，新加坡沒有很在意國內股票成交量、總市值多大，但很快地在二○○○年開始積極衝刺財富管理，五年內成為僅次於瑞士的財富管理中心。

我認為能把境外資金吸過來的國家，要有一個很特別的特質，就是這國家有太多人把錢藏在境外。我常常覺得很惋惜，國人努力累積的錢，都不好意思放在自己國家。我認為台灣所累積的資金，加上現在全球版肥咖條款（ＣＲＳ）共同申報準則上路，把錢放在哪個國家長期不會差異太大，但哪一個國家有好的全球視野跟金融服務能力，不用擔心政治跟政策風險，就能把資金吸引過來。資金會去歡迎它的地方、會去一個穩定的環境，這是最基本的。

香港外資國泰金控財富管理新加坡金融業台商製造業瑞士

相關新聞

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

祭好康…吸引匯回資金落實投資

2019-09-15 23:14

境外資金匯回…錢進私募基金 另闢新路

2019-09-15 23:13

本周指標／美消費者信心仍樂觀

2019-09-15 23:08

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

使用六氟化硫恐加速全球暖化 台電回應這麼說…

2019-09-15 11:58

上月外銷訂單 難轉正

2019-09-15 00:04

海基會回應「中共政治代理人」 要台商放心

2019-09-14 23:48

台企聯呼籲 讓台商安心回家

2019-09-14 23:48

台電 六氟化硫洩漏的機率微乎其微

2019-09-14 23:19

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

2019-09-15 10:28

鴻海集團半導體事業群將現身Semicon Taiwan

2019-09-15 13:08

裕隆高層大地震！嚴凱泰視為生命的「納智捷」未來挑戰重重

2019-09-15 10:40

貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

使用六氟化硫恐加速全球暖化 台電回應這麼說…

2019-09-15 11:58

沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

2019-09-15 16:59

整頓儲蓄險保單 金管會將縮小打擊面

2019-09-15 18:53

給石虎一個安心的家！ 國產署將釋地做保育

2019-09-15 12:42

富邦金控連三年入選道瓊永續世界指數成分股

2019-09-15 12:33

日月光、台達獲DJSI產業領導者 台灣入選企業增至23家

2019-09-15 18:13

莊雅晴 用投資績效打品牌

2019-09-15 13:54

賈中道3贏招財：資訊即糧草

2019-09-15 13:54

李奇潭 多重資產專家的多元人生

2019-09-15 13:54

統籌款超徵紅包恐縮水 地方財政要謹慎

2019-09-15 11:07

鴻海大陣仗 搶進半導體展

2019-09-16 00:03

考勤門禁靠人臉辨識 耐能技術獲台銀採用

2019-09-15 19:37

央行理監事會19日召開 利率連13凍可能性高

2019-09-15 10:47

蘋果布局下世代雙R穿戴 正崴、揚明光等受惠

2019-09-16 00:01

小摩：今年DRAM價格看跌40%

2019-09-16 00:03

紫光拚DRAM 十年要砸3.5兆

2019-09-16 00:05

紫光大挖角 台廠警戒

2019-09-16 00:06

劉揚偉掌舵 鴻海強攻高價值領域

2019-09-16 00:02

專家觀點／領導者要找出成敗關鍵

2019-09-15 22:15

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

產業新鮮事／52家醫材廠赴泰搶市

2019-09-15 22:15

生技中心擴大結盟 開發新藥

2019-09-15 22:15

旺季到 麗豐、佐登營運點火

2019-09-15 22:15

類股一周／台生技指數 小跌

2019-09-15 22:15

熱錢亂竄 央行三劇本穩匯

2019-09-15 23:37

類股一周／美NBI指數 走揚

2019-09-15 22:15

產業新鮮事／上海葡萄王布建據點

2019-09-15 22:15

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

名家觀點／央行與政客的距離─從美中貨幣決策談起

2019-09-15 23:05

生技業的工研院 成果豐碩

2019-09-15 22:14

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06

科技論壇／闕志克：工研院助攻 搶5G商機

2019-09-15 23:53

利差薄如紙 國銀不好賺

2019-09-15 23:21

三類保險死亡保障門檻 將重整

2019-09-15 23:54

壽險新規…年輕保戶負擔增 可能轉買基金

2019-09-15 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top