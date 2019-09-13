不夠補大洞！退撫基金歷年平均收益率3.32%

2019-09-13 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



退撫基金績效成為藍綠總統大選選戰話題。銓敘部日前公布，截至今年前7月底退撫基金收益數為428.32億元，收益率為7.42%，略遜於勞動基金8.21%收益率。

根據銓敘部公布資料，退撫基金自營部分，收益率僅3.65%，委外操作收益率則高達13.22%，顯然委外操作績效較佳。

考試院副院長李逸洋表示，退撫基金績效會遜於勞動基金，這涉及基金性質，退撫基金投資保守，資產配置、資本利得比利較其他政府基金偏低，但優點是遇到股災時損失也會減少，像去年遭逢全球股災，退撫基金虧得比較少。

儘管在美中貿易戰下，退撫基金收益率表現相當亮眼，但李逸洋也指出，退撫基金自1995年7月成立至今，平均收益僅率3.32%，退撫基金歷次精算都設定4%年報酬率，這也是社會認同的合理績效目標，他坦言，退撫基金距4%績效目標仍有一段差距。

他表示，退撫基金績效的好壞，攸關退撫基金財務。以平均3.32%收益率計，退撫基金累計賺了2628億元；若是每年平均收益率4%，則累計可賺3170億元，相差了542億元，這542億元對退撫基金財務不無小補。

他也強調，即便退撫基金績效平均年收益率達到4%，收益數占潛藏債務比重很低，對於要解決龐大潛債務仍只旦杯水車薪。因此，惟有年金改革才能救退撫基金財務。