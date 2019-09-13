親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不夠補大洞！退撫基金歷年平均收益率3.32%

2019-09-13 22:03經濟日報 記者江睿智╱即時報導

退撫基金績效成為藍綠總統大選選戰話題。銓敘部日前公布，截至今年前7月底退撫基金收益數為428.32億元，收益率為7.42%，略遜於勞動基金8.21%收益率。

根據銓敘部公布資料，退撫基金自營部分，收益率僅3.65%，委外操作收益率則高達13.22%，顯然委外操作績效較佳。

考試院副院長李逸洋表示，退撫基金績效會遜於勞動基金，這涉及基金性質，退撫基金投資保守，資產配置、資本利得比利較其他政府基金偏低，但優點是遇到股災時損失也會減少，像去年遭逢全球股災，退撫基金虧得比較少。

儘管在美中貿易戰下，退撫基金收益率表現相當亮眼，但李逸洋也指出，退撫基金自1995年7月成立至今，平均收益僅率3.32%，退撫基金歷次精算都設定4%年報酬率，這也是社會認同的合理績效目標，他坦言，退撫基金距4%績效目標仍有一段差距。

他表示，退撫基金績效的好壞，攸關退撫基金財務。以平均3.32%收益率計，退撫基金累計賺了2628億元；若是每年平均收益率4%，則累計可賺3170億元，相差了542億元，這542億元對退撫基金財務不無小補。

他也強調，即便退撫基金績效平均年收益率達到4%，收益數占潛藏債務比重很低，對於要解決龐大潛債務仍只旦杯水車薪。因此，惟有年金改革才能救退撫基金財務。

退撫基金股災
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

8月外銷訂單估續黑 新iPhone銷售成轉正關鍵

2019-09-13 09:54

機械業公會五建言 盼匯率彈性

2019-09-13 00:31

總統挺機械業 提三大策略

2019-09-13 00:31

最低工資法 政院還沒審

2019-09-13 00:31

機車汰舊換新 擬加碼千元

2019-09-13 00:31

我將向美買黃豆 促雙邊貿易對話

2019-09-12 23:43

《新經濟移民法》草案 國發會：力拚下個會期通過

2019-09-12 19:44

美中貿易戰效應 上市櫃公司海外、大陸投資連兩季衰

2019-09-12 18:59

熱門文章

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

郭退黨 楊秋興開第一槍：2020好棋被韓的私心毀了

2019-09-13 08:22

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

員林市今失去一名好里長 張尚裕積勞成疾英年早逝

2019-09-13 16:23

郭台銘退出國民黨 學者：他連河都沒過才惱羞拆橋

2019-09-13 00:54

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top