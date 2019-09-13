親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

軍公教年改半年節省140.7億元 將全數挹注退撫基金

2019-09-13 22:01經濟日報 記者江睿智╱即時報導

考試院副院長、退撫基金監理委員會主委李逸洋表示，蔡政府推動軍公教年金改革，自2018年7月起實施，半年間，共節省了140.7億元，將全數挹注退撫基金，有助於改善退撫基金財務。

另外，109年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，也將於2020年納入退撫基金。簡言之，2020年退撫基金將因年金改革、國軍精簡政策，新增240億元挹注。

在蔡政府推動軍公教年改後，李逸洋也指出，退撫基金仍有龐大潛藏債務，預計達2.5兆元。

蔡政府上台後推動軍公教年金改革，為平息軍公教反彈，蔡政府當時決議將軍公教年金改革節省經費全數挹注退撫基金，以改善退撫基金財務，可延長破產年限。

李逸洋指出，軍公教年金改革自2018年7月起實施至2018年底，半年之間，依銓敘部審核結果，公務人員因調降退休所得節省60.7億元，教育人員年改則節省76億元，軍人年改則節省4億元，合計140.7億元可挹注退撫基金。預計將自明（2020）年度起編入退撫基金。

軍公教年改節省140.7億元，只是半年期間，之後全年實施下來，預估每年至少挹注逾280億元，有助於改善退撫基金財務，也會使退撫基金有更多銀彈進行投資操作，增加收益。

退撫基金年金改革軍公教
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

8月外銷訂單估續黑 新iPhone銷售成轉正關鍵

2019-09-13 09:54

機械業公會五建言 盼匯率彈性

2019-09-13 00:31

總統挺機械業 提三大策略

2019-09-13 00:31

最低工資法 政院還沒審

2019-09-13 00:31

機車汰舊換新 擬加碼千元

2019-09-13 00:31

我將向美買黃豆 促雙邊貿易對話

2019-09-12 23:43

《新經濟移民法》草案 國發會：力拚下個會期通過

2019-09-12 19:44

美中貿易戰效應 上市櫃公司海外、大陸投資連兩季衰

2019-09-12 18:59

因應基本工資調升 勞保、勞退投保薪資明年同步調高

2019-09-12 18:35

華映支付8月部分薪資 本籍員工未滿5萬元支付55%

2019-09-12 17:32

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

陸火攻記憶體 全球臨大敵

2019-09-13 14:09

怎麼申請適用長照扣除額？居家照顧者急了

2019-09-13 12:28

夏普：郭台銘SDP持股賣了

2019-09-13 00:19

震撼彈！ 陳國榮辭納智捷董座

2019-09-13 00:19

明年報稅增長照扣除額 年底前符資格適用全年12萬

2019-09-13 13:10

記憶體是新「慘」業？台廠3~5年後見真章

2019-09-13 14:09

美極了！全台最大歷史建築「十三層遺址」中秋夜點亮

2019-09-13 21:25

台灣陷在「台商回流」迷思？從反送中事件，兩岸觀察家看台灣的「最佳定位」

2019-09-13 15:04

量販店愛買：今年中秋傳統月餅狂賣180萬顆

2019-09-13 18:43

接受遺贈房地 兩方式課稅

2019-09-13 01:32

邊烤肉邊預購！iPhone 11「夜幕綠色」最久要等20天

2019-09-13 21:31

宏達電新VR 10月全球開賣

2019-09-13 00:22

記憶體不悲觀 專家：明年下半又會供不應求

2019-09-13 14:09

納智捷搶代工單 姚振祥立戰功

2019-09-13 00:19

宏達電擴大市占 雙管齊下

2019-09-12 23:34

我將向美買黃豆 促雙邊貿易對話

2019-09-12 23:43

名家觀點／5G商用時代的商機

2019-09-13 00:57

華新 明年風電充電

2019-09-13 14:09

搶換匯好康 中國信託「17換匯吧」17日再登場

2019-09-13 09:45

裕隆執行長 嚴陳莉蓮大動作整軍

2019-09-13 00:19

台幣下周挑戰30關

2019-09-13 00:53

長照扣除額是基本生活所需嗎？財政部說是

2019-09-13 12:27

大樂透摃龜 下期頭獎上看4億元

2019-09-13 22:02

壽險6月賠付額攀高

2019-09-13 01:36

銀行資料 可存境外雲端

2019-09-13 01:38

台德智慧機械論壇登場 達明宣布與德商雄克合作

2019-09-13 16:22

8月外銷訂單估續黑 新iPhone銷售成轉正關鍵

2019-09-13 09:54

財部招手資金回台 推升力道

2019-09-13 01:36

長照扣除額 財政部歸為「基本生活所需」

2019-09-13 13:16

總統挺機械業 提三大策略

2019-09-13 00:31

機車汰舊換新 擬加碼千元

2019-09-13 00:31

十三層遺址污染場址改善 台電：漸進式活化利用

2019-09-13 20:27

境外資金回台 金控搶商機

2019-09-13 01:36

人民幣大漲 市場信心增

2019-09-13 00:53

財政部： 南韓負債比率比我國高

2019-09-13 17:11

趨勢觀察／振興經濟 先解決人才荒

2019-09-13 03:07

以房養老 不列建融額度

2019-09-13 01:36

VISA擴大QR Code支付服務

2019-09-13 01:38

汽車隨租隨還 使用攻略看這裡

2019-09-13 11:47

網路投保夯 業界爭取實名認證

2019-09-13 01:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top