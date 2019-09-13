軍公教年改半年節省140.7億元 將全數挹注退撫基金

2019-09-13 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



考試院副院長、退撫基金監理委員會主委李逸洋表示，蔡政府推動軍公教年金改革，自2018年7月起實施，半年間，共節省了140.7億元，將全數挹注退撫基金，有助於改善退撫基金財務。

另外，109年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，也將於2020年納入退撫基金。簡言之，2020年退撫基金將因年金改革、國軍精簡政策，新增240億元挹注。

在蔡政府推動軍公教年改後，李逸洋也指出，退撫基金仍有龐大潛藏債務，預計達2.5兆元。

蔡政府上台後推動軍公教年金改革，為平息軍公教反彈，蔡政府當時決議將軍公教年金改革節省經費全數挹注退撫基金，以改善退撫基金財務，可延長破產年限。

李逸洋指出，軍公教年金改革自2018年7月起實施至2018年底，半年之間，依銓敘部審核結果，公務人員因調降退休所得節省60.7億元，教育人員年改則節省76億元，軍人年改則節省4億元，合計140.7億元可挹注退撫基金。預計將自明（2020）年度起編入退撫基金。

軍公教年改節省140.7億元，只是半年期間，之後全年實施下來，預估每年至少挹注逾280億元，有助於改善退撫基金財務，也會使退撫基金有更多銀彈進行投資操作，增加收益。