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台灣陷在「台商回流」迷思？從反送中事件，兩岸觀察家看台灣的「最佳定位」

2019-09-13 15:04商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

最近有一則新聞，引起我的注意：台積電宣布未來計劃聘用3,000新血 ，且不排斥向同業挖角，如果能在年底前報到，將加發2個月簽約奬金。據了解，拿到台積電offer的人，近9成都會選擇接受。

香港616反送中大遊行。 圖／商業周刊程思迪
香港616反送中大遊行。 圖／商業周刊程思迪
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這代表了什麼意義？首先當然是半導體景氣回溫，台積電前途看好。其次是人才可能不好找，我指的是那些真正優秀的頂尖人才，有些可能加入外商，或遠赴中國大陸，有許多競爭，即使最好的公司為吸收頂級人才，也必須使出渾身解數，台積電會不會把台灣的人才給挖光了？

這對台灣產業長期的影響是什麼？我們正處在十字路口，目前很多國際局勢有利於台灣，但全球著名研究機構也指出，台灣是全世界長期人力資源缺口最大的地方。我們不要只看高階白領人才，若把藍領勞工一起放進來比較，這個問題就更嚴重。台商大舉回流，但「五缺」解決了嗎？

錢會流動，人才也會流動。最近香港發生反送中暴動，造成資金大輻外流，上個月港股跌了7％，表現全球最差。近期新加坡酒店住客爆滿，原因是觀光客和商務人士都跑到新加坡去了，我相信，未來也會反映在工作上。以前年輕人拿到香港的offer，眾人稱羨，未來恐怕不一定了。我預期明年起，中環各大公司（包括外資和中資）會興起一波裁員潮。

說到工作，最近Netflix拍攝的紀錄片「美國工廠」上映，大獲各界好評，這部電影是由美國前總統歐巴馬夫婦投資，主要講的是，中國大陸玻璃廠福建耀華，3年前赴美設廠的故事，強烈反映出中美文化的差距，中國老闆必須不斷調整融合，才能適應美國製造業的工人文化。

福耀董事長曹德旺甚至超越了郭台銘。郭董計劃在威斯康辛州建面板廠，但遲遲未開工。但即使正式開工，也不同於福耀，因為富士康是科技大廠，需要專業的人才，而福耀卻是雇用黑手員工。這些人以前在美國「鐵鏽區」幫通用汽車，這些大廠工作，曾享受過一段好時光，後來遭到裁員，中國企業對其來說是天降的救星，雖然不習慣，也要忍耐。

從這個角度來說，中國大陸企業甚至超越了台灣公司，他們國際化的企圖心和全球布局的轉型，令人佩服。台灣現在陷在「台商回流」的迷思裡，政府一面唱好，卻沒有想到企業轉型與全球布局的重要性，未來可能會「短多長空」。

中國大陸早就不以「中國工廠」自滿，因此才會有「美國工廠」的故事。假如中國以前是世界工廠，隨著台商回流，台灣會成為下一個世界工廠嗎？其實早在中國大陸興起前，台灣曾經是世界工廠，40年前的高雄加工出口區，和20年前的東莞沒有兩樣。你看出這其中邏輯的荒謬嗎？

最近蘋果iPhone開始在印度生產，那裡勞力充裕，工資便宜，儼然有「印度工廠」的趨勢。台灣除了富士康少有人在印度布局，多半去越南，但經濟部最近發出警告，表示越南投資過熱，風險增加，希望台商不要一窩蜂去越南。

假如台灣既不是工廠，又沒有市場，那台灣的定位是什麼？這個問題最近在香港特別明顯，反抗中一鬧，香港金融、地產、零售、旅遊都沒有了，PRADA宣布關閉旗艦店，大家才知道原來香港那麼脆弱，因此一個國家的定位，和長期發展戰略至關重要。

台灣與美國不同，與中國為敵，對經濟影響很大。高通這些公司逼川普放緩對華為制裁，就是不想失掉市場。台灣可以強調民主價值，但是要保持中立。

有關台灣的定位和未來，最近有很多討論。香港反送中運動領袖黃之鋒說：「今天台灣、明天香港」，代表他希望香港未來能和台灣一樣，享有民主自由。小英先前曾說：「今天香港、明天台灣」，意指不捍衛主權就會被中國統一。

換個角度來看，我們也可以說「昨天台灣、今天香港」，因為香港反送中運動和5年前的太陽花學運有許多雷同之處：太陽花原來是反黑箱，後來演變成反服貿和反中；香港從反送中開始，演變成爭普選，甚至走上港獨，5大訴求、缺一不可。這些都不現實，不可能有好結果，但出發點均來自於社會階層的極度壓抑與苦悶，以致一發不可收拾。

若把政治的角度改成經濟，「今天香港、明天台灣」的解讀會變成正面。香港在反送中動亂之後，兩個國際一流城市最重要的特質消失了：一個是「法治」，另一個是「信任」，這是台灣向香港學習的好機會。

台灣最應探討的，是如何移轉一些原來香港金融中心的業務來台。金管會最近宣布，希望趁台商資金回台，搶攻財管業務，「台灣人的錢應由台灣人來管」。出發點雖然正確，但太狹隘，香港之所以成為金融中心，是因為其管理全世界的錢。

台灣應向香港看齊，努力成為面向世界的樞紐和門戶，而不是關起門來，台灣人自己玩。川普雖稱中國是頭號敵人，但中國企業仍到美國設廠，美國企業，如好市多等前仆後繼前進中國，「我泥中有你、你泥中有我」，就是這個道理。

台灣人才不斷外流，Google買hTC是為了人才，在台設立2000人亞太研發中心，也需要人才。期望台灣有一天能追上香港，讓全世界的人才都進來。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

香港台商反送中台積電GoogleHTC黃之鋒
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