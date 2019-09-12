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華映支付8月部分薪資 本籍員工未滿5萬元支付55%

2019-09-12 17:32經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同代持股40%的子公司華映發布重訊指出，今（12）日支付8月部分薪資，外籍員工...
大同代持股40%的子公司華映發布重訊指出，今（12）日支付8月部分薪資，外籍員工支付40%，本籍員工未滿5萬元支付55%、5至7萬元支付15%、7萬元以上支付10%、處級（含）以上暫不支付。 圖／聯合報系資料照片
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大同（2371）代持股40%的子公司華映發布重訊指出，今（12）日支付8月部分薪資，外籍員工支付40%，本籍員工未滿5萬元支付55%、5至7萬元支付15%、7萬元以上支付10%、處級（含）以上暫不支付。

華映昨日表示，因重整聲請抗告仍遭法院駁回，現雖仍依法提出再抗告中，但因緊急處分期間已屆滿不得再延期，失去緊急處分保護情形下，嚴重影響客戶及投資人信心，公司訂單遽減至零，已無資金於9月11日支付8月薪資，經董事會決議，將於12日支付部分薪資。

華映指出，後續將透過處分資產，優先償還員工債權，並自9月11日開始聘請專業顧問，以因應資產處分完整程序所需。現今公司員工仍有2,000多人，且薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等要透過資產處分來支付，其他債務履行皆要適法解決公司困難。

接下來藉由處分資產手段解決相關勞工、債務是非常必需且急迫之議題。華映強調，董事會考量公司治理、股東權益、各方債權人利益、勞工資遣等因素，將邀請銀行等債權人建立「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，說明公司目前資產狀況及償債計劃，爭取利害關係人共識、依法公開透明處分資產，解決營運及財務問題。

薪資華映資遣費大同
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