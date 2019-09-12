蔡政府射三支箭 救工具機及機械產業

2019-09-12 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



總統蔡英文11日接見工具機公會及機械公會代表，面對面直接溝通瞭解產業現況，並於會中提出「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」三大策略，協助產業因應未來變局。本報系資料照片／記者賴香珊攝影 分享 facebook

美中貿易衝突持續，影響全球經濟情勢。總統蔡英文11日接見工具機公會及機械公會代表，面對面直接溝通瞭解產業現況，並於會中提出「資金融通」、「擴大訂單」、「固本轉型」三大策略，協助產業因應未來變局。

經濟部工業局進一步表示，在「資金融通」方面，目前政府已經提出智慧機械投資抵減優惠，而為讓廠商安心投資、順利取得融資，將給予廠商政策性專案貸款，如：行政院國家發展基金機器設備升級貸款，廠商若有融資展延需求，可協議分期償還方案。

而經濟部中小企業處中小企業發展基金專案貸款計畫也將會盡力協助機械業者取得所需融資，讓投資零障礙。

在「擴大訂單」方面，工業局表示，台商回台目前帶來的投資超過預期，今年起資金陸續到位、廠房開始興建，將創造200億的國內工具機設備商機，經濟部將全力協助業者媒合商機，預計到明年底，台商回台、五加二產業加上政府各項建設計劃，將會落實近150億的國內工具機訂單。

此外，工業局表示，自2018年起經濟部即推動「智慧機械海外推廣計畫」，透過在歐盟成熟市場及俄、墨、泰、越、土耳其、印尼及印度等新興市場專業展辦理整合行銷活動、對接媒合潛在客戶，向國際買主展現臺灣智慧機械整體解決方案及差異化競爭實力，協助我國智慧機械相關廠商爭取海外商機，經濟部並將運用新南向政策，協助有意拓展海外市場業者進軍新南向國家市場，在產業園區及職訓中心，優先提供優質的台灣工具機產品。

在「固本轉型」方面，工業局表示，面對智慧製造發展的趨勢，藉著訂單較少的時候，政府鼓勵業者讓員工接受教育訓練，避免人才流失。

除了勞動部的企業人力資源提升計畫，經濟部智慧機械人才培育相關計畫，持續推動企業培育所需之跨域人才，另也會推出相關研發提升計畫，與機械及工具機公會合作，為產業練兵，培育訓練IOT、大數據及AI智慧化應用人才，協助產業人才升級。