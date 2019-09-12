最低工資法重點條文遭刪？行政院否認

2019-09-12 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



媒體報導，針對勞動部長許銘春11日表示，勞動部所提《最低工資法》草案中，兩項關鍵條文於行政院審查時，因政委林萬億建議遭刪除。不過，行政院今（12）日否認表示此非林萬億主持的正式審查，更不是媒體所言刪除某些條文，進度尚不到這裡，

勞動部長許銘春。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

媒體昨日報導指出，勞動部完成最低工資法草案後送行政院審查，但包括「行政院20天內需核定審議結果」，和法案說明欄針對2次送案「行政院不得退回」等字句，都在行政院建議下刪除，由於刪除部分是本草案最大亮點，引發外界議論。

許銘春昨日受訪指出，最低工資法中原草案條文內寫到，審議結果送到行政院後，政院應在20天內核定，但經行政院政委林萬億建議後，會把20天限制刪掉；此外，在草案說明欄內的第二次審議結果「不得退回」字眼也拿掉。

不過，Kolas今日於行政院會後記者會中澄清「並沒有這件事」，並強調有向督導此業務的政委林萬億確認過，並沒開過這個會，最低工資法草案也還沒開始於行政院審查，目前才正要安排時間討論。

Kolas說，所謂的會議，可能僅是勞動部來行政院報告公告版的過程，而非政委主持的正式審查，更不是像媒體報導的說刪除某些正式條文，進度還不到這，本修法仍需要更多縝密周延的討論。

至於此案是否會列入本會期的「優先法案」？Kolas表示，本會期行政院沒提出優先法案清單，此會期很短，且過去許多法案在立法院各有進度，因此院長蘇貞昌除了接受施政總質詢，還有總預算案、特別預算案（軍購）等，要進立法院接受質詢，可召開立法院會的時間相當少。

Kolas強調，本會期行政院只新增三項法案，包括中央政府總預算案、特別預算案及其條例，以及行政院立場相當清楚的「印花稅廢止案」，都希望立法院能支持。