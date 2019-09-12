親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

水電中斷、缺糧暴動 英國公布「無協議脫歐衝擊預想」

最低工資法重點條文遭刪？行政院否認

2019-09-12 13:42經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

媒體報導，針對勞動部許銘春11日表示，勞動部所提《最低工資法》草案中，兩項關鍵條文於行政院審查時，因政委林萬億建議遭刪除。不過，行政院今（12）日否認表示此非林萬億主持的正式審查，更不是媒體所言刪除某些條文，進度尚不到這裡，

勞動部長許銘春。記者曾健祐／攝影
勞動部長許銘春。記者曾健祐／攝影
分享

媒體昨日報導指出，勞動部完成最低工資法草案後送行政院審查，但包括「行政院20天內需核定審議結果」，和法案說明欄針對2次送案「行政院不得退回」等字句，都在行政院建議下刪除，由於刪除部分是本草案最大亮點，引發外界議論。

許銘春昨日受訪指出，最低工資法中原草案條文內寫到，審議結果送到行政院後，政院應在20天內核定，但經行政院政委林萬億建議後，會把20天限制刪掉；此外，在草案說明欄內的第二次審議結果「不得退回」字眼也拿掉。

不過，Kolas今日於行政院會後記者會中澄清「並沒有這件事」，並強調有向督導此業務的政委林萬億確認過，並沒開過這個會，最低工資法草案也還沒開始於行政院審查，目前才正要安排時間討論。

Kolas說，所謂的會議，可能僅是勞動部來行政院報告公告版的過程，而非政委主持的正式審查，更不是像媒體報導的說刪除某些正式條文，進度還不到這，本修法仍需要更多縝密周延的討論。

至於此案是否會列入本會期的「優先法案」？Kolas表示，本會期行政院沒提出優先法案清單，此會期很短，且過去許多法案在立法院各有進度，因此院長蘇貞昌除了接受施政總質詢，還有總預算案、特別預算案（軍購）等，要進立法院接受質詢，可召開立法院會的時間相當少。

Kolas強調，本會期行政院只新增三項法案，包括中央政府總預算案、特別預算案及其條例，以及行政院立場相當清楚的「印花稅廢止案」，都希望立法院能支持。

勞動部林萬億立法院許銘春Kolas印花稅
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

綠電不足供應Google 曾文生：加速漁電共生

2019-09-12 13:51

全球第1大焊接螺帽廠恆耀工業 回流投資台南

2019-09-12 12:02

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 12:13

華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14

觀光寒冬提早報到 9月10日為止陸客平均減少八成

2019-09-12 09:53

華映營運全面停擺 付不出員工8月薪資

2019-09-12 09:37

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:21

政委：光電2年後超越核電 學者：不能這樣算

2019-09-11 23:52

台商回流多五家 投資73億

2019-09-11 23:43

勞退新制月退 免繳延壽年金

2019-09-11 23:31

長照利多 養護機構住民可獲補助

2019-09-11 23:23

國人平均壽命80.7歲 創新高

2019-09-11 23:22

保留年金保險條文 二大考量

2019-09-11 23:21

政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20

前七月加班費年增0.44％ 近七年同期最低

2019-09-11 19:05

獲google選址設資料中心 黃偉哲：綠電發展獲國際肯定

2019-09-11 16:05

電價漲不漲？ 經濟部：下周拍板定案

2019-09-11 15:37

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12

勞動部修法 明年月領勞工退休金不會扣錢了

2019-09-11 15:10

國發會智慧政府一站式 申請文件可線上完成

2019-09-11 15:08

政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回

2019-09-11 15:03

小黃政院圍城 籲Uber條款不能延

2019-09-11 14:40

下周釋利多？ 10月電價有望連3凍

2019-09-11 14:40

有無延壽年金 差在84歲後有沒有錢領

2019-09-11 14:40

延壽年金喊卡 勞動部：等勞保年改時再檢討是否刪除

2019-09-11 14:40

勞退新制延壽年金喊卡 請領月退勞工解套

2019-09-11 14:17

小黃槓Uber 交通部：增辦25場考試

2019-09-11 11:41

影／抗議Uber延長期限 小黃繞行政院周邊

2019-09-11 10:32

影／交部延緩Uber執法 計程車業者：要法律做什麼？

2019-09-11 09:34

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12

勞動部修法 明年月領勞工退休金不會扣錢了

2019-09-11 15:10

五大誘因國人瘋買境外基金 但外資卻不敢碰

2019-09-11 18:32

面板雙虎現在連貓都不是！他斷言這個產業的殺戮沒終點

2019-09-11 16:11

缺失多達20幾項 金管會一口氣開罰四家保險公司

2019-09-11 20:37

勞退新制月退 免繳延壽年金

2019-09-11 23:31

華映營運全面停擺 付不出員工8月薪資

2019-09-12 09:37

Google加碼台灣 再蓋資料中心

2019-09-11 23:44

房市利多 銀行法「天條」擬鬆綁

2019-09-12 03:01

全球第四大DSV全台最大物流廠開幕 廠設觀音有2萬坪

2019-09-11 16:53

華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14

勞退新制延壽年金喊卡 請領月退勞工解套

2019-09-11 14:17

新iPad買氣看旺 仁寶、鴻海受惠

2019-09-12 00:44

純網銀爭議 兆豐銀也有話要說

2019-09-11 18:16

退休金領到84歲還要再加保？勞動部兩理由不刪延壽年金

2019-09-11 15:14

政委：光電2年後超越核電 學者：不能這樣算

2019-09-11 23:52

政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20

觀光寒冬提早報到 9月10日為止陸客平均減少八成

2019-09-12 09:53

有無延壽年金 差在84歲後有沒有錢領

2019-09-11 14:40

台商回流多五家 投資73億

2019-09-11 23:43

政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回

2019-09-11 15:03

延壽年金喊卡 勞動部：等勞保年改時再檢討是否刪除

2019-09-11 14:40

新台幣強彈逾1角 盤中來到31字頭

2019-09-12 09:55

陸客不來拚轉型？寶得利「1元併購」逸仙樓

2019-09-11 14:47

元大壽實支實付險「享有心」獲推薦優質保單

2019-09-11 18:56

清大、元大金控推出超實用金融課 培養「金融工程師」

2019-09-11 16:07

獲google選址設資料中心 黃偉哲：綠電發展獲國際肯定

2019-09-11 16:05

保險招攬爭議頻傳 壽險公會頒布65項懲處態樣

2019-09-11 18:53

永豐餘、合盈光電等五家台商 回台投資合計73億元

2019-09-11 18:55

律師出主意跟監新光公主判賠25萬元 吳欣盈全捐了

2019-09-11 15:13

美廉社展店 中南部大進擊

2019-09-12 02:18

再傳年底熄燈 京華城：時程尚未確定

2019-09-11 14:16

這間分行文青又友善 凱基銀特色分行開幕

2019-09-12 01:37

雲端大咖力挺 帶旺台伺服器廠業績

2019-09-11 23:38

純網銀金金分離風波 兆豐金董座張兆順：沒說要撤資

2019-09-11 14:45

陸減官方補貼 面板廠吹減產風

2019-09-11 14:40

機車汰舊換新 優惠擬加碼

2019-09-11 23:24

前八月稅收 創四個新高

2019-09-11 23:34

TWID身分識別中心攜中華郵政 開創全新跨業合作模式

2019-09-11 17:47

全球第1大焊接螺帽廠恆耀工業 回流投資台南

2019-09-12 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top