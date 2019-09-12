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華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

華映公司今天發布重大訊息，表示公司未能全額給付員工8月份薪資，桃園市政府勞動局隨即發表聲明和處理情況，同時強調華映公司為大同集團企業成員，董監事均由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映公司，共同解決此次的財務危機，以善盡雇主及企業社會責任。

華映發不出全薪，桃園市政府勞動局今天強調母公司大同要出面協調，圖為8月華映移工開...
華映發不出全薪，桃園市政府勞動局今天強調母公司大同要出面協調，圖為8月華映移工開會了解問題。圖／桃園市政府勞動局提供
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勞動局指出，華映員工包括本國2100人、移工200多人，合計超過2300人，8月29日晚間發布訊息將大量解僱勞工後，為維護員工權益，勞動局9月3日入廠訪視，確認廠房皆已停工，龍潭廠斷電後相關行政作業已移至楊梅廠。

再者，華映公司發布重大訊息時，表示不能於9月11日全額給付員工薪資，已違反勞動基準法第22條第2項規定，勞動局將派員前往檢查，如查明屬實，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰。員工可依勞動基準法第14條第1項第5款，或第6款等規定，主張與雇主終止勞動契約，並要求雇主給付員工資遣費及開立非自願離職證明書。

勞動局勞資關係科表示，離職證明書應先向雇主申請核發，如雇主無法開立或不願開立非自願性離職證明文件，員工可向就業服務處申請，員工如果以與原雇主間因離職事由，發生勞資爭議而申請失業認定，仍得請領失業給付。

此外，為因應華映公司後續可能發生大量解僱勞工情事，對社會、經濟及員工的影響甚巨，勞動部於8月30日邀集包含華映公司、大同公司、相關部會及勞動局召開研商會議，並成立專案小組，就保障勞工權益為最優先考量研擬相關協處措施。

勞動部昨天再邀集華映公司、工會、勞動局及就業服務處召開華映員工權益保障小組工作會議，研商如何處理員工債權及協助轉業事宜。

桃園市政府勞動局呼籲華映公司，應將保障員工權益作為首要考量，積極與工會協商，並向員工說明籌措給付員工工資、資遣費及退休金的資金來源，依法辦理大量解僱計畫書通報。另外，華映公司為大同集團企業成員，董監事均由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映公司，共同解決此次的財務危機，以善盡雇主及企業社會責任。

華映大同離職勞工局資遣費
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