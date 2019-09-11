業者倡降機車貨物稅 蘇貞昌明邀財、經兩部討論

2019-09-11 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



機車製造商提議降低輕型機車貨物稅，行政院長蘇貞昌明（12）日將為此召集財政部、經濟部官員討論、研議。據悉，經濟部考量排氣量125c.c.以下車款，乃國人民生必需的交通工具，降稅範圍的討論方向，將以此級距為重點。

蘇揆日前出席機車行輔導升級轉型說明會時，光陽機車執行長柯俊斌提出調降機車貨物稅建議，蘇揆也表示機車屬於生活交通必需，當場指示財政部等單位研議調降貨物稅可行性，並呼籲機車製造商配合調整，政府減多少稅、車廠獲利就照比例減少，為消費者謀福利。

對此建議，政府也採取實際行動、開始研議。據悉，蘇揆將於明日上午開完行政院會後，於下午召集財政部、經濟部相關首長與官員，聽取財、經兩部的報告與建議，並將針對調降機車貨物稅的事宜交換意見、討論可行性。

經濟部官員指出，若以民生角度來看，庶民使用主要的機車排氣量，為125c.c.以下的白色車牌車款，是民眾每天通勤等交通方式主要使用的工具，幾乎可以說是台灣人的腳，若排氣量再往上的車款，使用者主體就是不同的族群了。

官員表示，目前討論方向就是以125c.c.以下為重點，但要降多少、怎麼降還需與財政部進一步討論。官員解釋，由於125c.c.以下的機車占整體銷售量約達88%，因此討論調降貨物稅時，必須考量到對於多數民眾的幫助，因此才會從50c.c.到125c.c.這個範圍來研議。

對此議題，行政院政委龔明鑫則表示，他已經有和經濟部開過會討論，也將會與蘇揆報告、討論，但最後方案仍須由蘇揆裁示決定，蘇揆先前也已經談過此議題，強調機車屬於民眾生活、交通必需品，也希望業者能回饋消費者。

經濟部長沈榮津日前曾表示，貨物稅減徵範圍，應該要屬於交通、生活必需品，且要與重型機車等奢侈品區隔，初步看來，125c.c.以下機車可能適用降稅。據悉，目前機車貨物稅約占售價17%，家電貨物稅率約10%，未來降稅討論，可能將兩者併同考量。

根據車輛公會統計，近一年來機車銷售主力是125c.c.，占比達63%，其次為100c.c.的12%、110c.c.的13%、150c.c.的10%，150c.c.以下總占比就高達98%，125c.c.以下也有88%，此次研議125c.c.以下減徵貨物稅的方向，幾乎包含絕大多數機車。