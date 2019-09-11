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政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院政務委員龔明鑫今天表示，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達全台發電量12%，超越現有3座核電廠的發電量總和，「這將是一個里程碑」。

龔明鑫今天向媒體說明政府規畫的第2期「太陽光電2年推動計畫」。他說，根據台電官網的資訊，今年9月2日當天上午，太陽能光電一度貢獻超過2GW，發電能力超過核二或核三廠的兩部機組，是太陽光電的一個重要里程碑。另外，上緯示範風場要在今年底完成併聯裝設20支風機，目前已裝設12支，目標也提前到約10月底可完成。

龔明鑫表示，過去民眾有很多誤解，以為核電是我國最主要發電，事實上，目前核電占比是10-11%，3座核電廠的發電量總和為3.8GW；預期到2021年，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，「屆時超越所有（3座）核電廠的發電量，又是一個里程碑」，而核能發電的重要性將持續降低。

龔明鑫說，太陽光電計畫是到2025年，每2年為一期，累計至2018年已完成2.8GW；政府規畫的第2期「太陽光電2年推動計畫」，到2020年將再完成3.7GW，將可帶動新台幣2220億元投資效益。

他並說明發展太陽光電3大主軸：第一是強化產業園區，在工業局、加工出口區和科技部所轄工業區內設置太陽光電；第二是農、漁、畜電共生，鼓勵畜舍進行複合式利用，農漁專區建立農電與漁電示範專區，由台糖的國有土地帶頭先做；第三是中央與地方共推綠能，如屏東部分地層下陷區不利耕作的土地，可變更為太陽光電用地，台南市規畫屋頂型太陽光電等。

行政院政務委員龔明鑫（右）與行政院發言人Kolas Yotaka今天向媒體說明政...
行政院政務委員龔明鑫（右）與行政院發言人Kolas Yotaka今天向媒體說明政府規畫的第2期「太陽光電2年推動計畫」。記者林河名／攝影
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太陽光電核電廠龔明鑫
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