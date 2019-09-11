政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院政務委員龔明鑫今天表示，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達全台發電量12%，超越現有3座核電廠的發電量總和，「這將是一個里程碑」。

龔明鑫今天向媒體說明政府規畫的第2期「太陽光電2年推動計畫」。他說，根據台電官網的資訊，今年9月2日當天上午，太陽能光電一度貢獻超過2GW，發電能力超過核二或核三廠的兩部機組，是太陽光電的一個重要里程碑。另外，上緯示範風場要在今年底完成併聯裝設20支風機，目前已裝設12支，目標也提前到約10月底可完成。

龔明鑫表示，過去民眾有很多誤解，以為核電是我國最主要發電，事實上，目前核電占比是10-11%，3座核電廠的發電量總和為3.8GW；預期到2021年，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，「屆時超越所有（3座）核電廠的發電量，又是一個里程碑」，而核能發電的重要性將持續降低。

龔明鑫說，太陽光電計畫是到2025年，每2年為一期，累計至2018年已完成2.8GW；政府規畫的第2期「太陽光電2年推動計畫」，到2020年將再完成3.7GW，將可帶動新台幣2220億元投資效益。