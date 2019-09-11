吳敦義批蘇揆散財 行政院：藍執政未幫人民看緊荷包

2019-09-11 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今（11）日批評，指行政院長蘇貞昌不到半年就花政府新台幣800億元，是「散財童子」。行政院強力回擊，表示近三年政府不但累積出歲計賸餘，且推動多項福國利民政策，反問國民黨過去執政八年為何無歲計賸餘，且有無替人民看緊荷包？

吳敦義今日於中常會後表示，蘇揆在立法院時期，曾被稱作外號「蘇真慘」，還是敗選者聯盟之一，而蘇揆身為敗選聯盟首席代表，卻不知反省，反而花全民錢不手軟，不到半年就增加政府800億元，當成選前政策買票工具，應稱為「散財童子」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）回應，蘇揆曾說過，政府絕對會遵守財政紀律，且綜觀以往，政府近三年除了有累積出歲計賸餘，且提出多項福國利民的政策、措施，這所謂的800億元，都是用在要讓人民過更好的生活，包含育兒津貼、租屋補助、減稅等。

Kolas表示，上述做法卻被吳主席批評是散財童子，讓他們不禁反問國民黨，在過去執政八年期間，為何沒有累積出歲計賸餘，且這八年到底有無替人民看緊荷包、提出好的政策？

Kolas呼籲，無論是參選人或政黨在拚選舉時批評政府前，都希望要有理性且根據客觀事實來評論，否則只會淪為選舉口水及莫須有指控，這種批評對這三年積極為人民做事，且快速回應人民需要的政府尤其是蘇內閣，是不可承受之重。