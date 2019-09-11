CIP風電國產化報告遭要求補件 龔明鑫：盼開發商達承諾

2019-09-11 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



媒體報導指離岸風場開發商CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）於上月底提交國產化報告，其中風機國產化有16項要求，僅達到8項目。行政院政委龔明鑫今（11）日指出，這部分目前還在由經濟部工業局審查中，他仍希望開發商能達成產業關聯性的承諾。

有媒體報導指出，CIP所提交國產化報告，其中風機國產化有16項要求，有半數可能無法達成，在日前審議時，被經濟部工業局要求補件。經濟部能源局也指出，假設審查認定未通過，將會依規定視為違約，會有罰款、以迴避成本購電、解除開發權三階段處理，並會不斷要求改善。

CIP昨（10）日澄清，表示CIP是今年第一個依行政契約提交具體產業關聯方案的開發商，且已近百分之百達成工業局公布的2023/2024年產業發展目標，致力於「超額超買、提前交付」，達成國產化目標。

CIP指出，所謂風機系統商MVOW（三菱重工維特斯）無預警將組裝廠「拉回」丹麥說法絕非事實，事實是MVOW從未說過要撤廠，其「機艙PCM組裝廠」一直在進行，亦包括在此次國產化報告中，絕非如報導中指出被「拿掉」。

對此，龔明鑫表示，當初在審查時，開發商都有針對產業關聯性的承諾，並將計畫送交工業局審查，目前仍在審查過程中，若工業局於期間認為開發商有說明不清楚，或需要更強力的訂單佐證，就會要求開發商再行補件。

龔明鑫指出，審查是一個過程，期間約為三個月，本來預定期限是在11月15日以前，如果無法達成產業關聯性的承諾，希望開發商能補件，但若真的有不可抗力之因素，這部仍會有彈性，包含提供當初所承諾國產化同等質量的要求。

龔明鑫最後強調，政府仍希望開發商能達成原先的承諾，至於審查中的報告，仍由工業局與開發商持續磋商中。