前七月加班費年增0.44％ 近七年同期最低

2019-09-11 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



受景氣擴張力道趨緩影響，7月全體受雇員工加班工時已經連續九個月負成長，製造業加班工時更是連十月負成長。 圖／ingimage 分享 facebook

主計總處11日公布7月薪資概況。受景氣擴張力道趨緩影響，7月全體受雇員工加班工時已經連續九個月負成長，製造業加班工時更是連十月負成長，同時反映在今年1-7月累計的加班費，平均年增僅0.44％，為近七年同期最低。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，加班工時與景氣狀況連動，其中又以製造業較具指標，在景氣好的時候，廠商接單較多，工業生產活動較為熱絡，加班狀況會比較多，反之則減少。

不過，潘寧馨指出，7月正常工時較多，相對會排擠加班工時的時數，因此勞動市場除受到景氣擴張力道趨緩的影響，也與正常工時的工作天數增加有關，以致7月單月的加班費呈年減4.6％較多。

自去年10月美中貿易戰惡化開始，製造業加班工時連續十個月呈現負成長，今年1-7月全體加班工時年減1.3小時，為近七年最大減幅，累計今年以來的加班費年增0.44%，也是近七年同期最低。

在受僱員工人數部分，就行業別觀察，今年以來電子零組件製造業已減少4千人較多，與去年同期增加超過萬人相比甚大，主計總處表示，主要反映部分營運狀況不佳的產業，如面板及太陽光電等。

全體受僱員工經常性薪資平均為41,927元，年增2.42%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為53,017元，年增2.53%。累計1至7月，全體受僱員工經常性薪資平均為41,702元，較去年同期增加2.3%，總薪資則較上年同期增加1.81％。

潘寧馨坦言，今年以來累計的總薪資增幅仍不如去年，今年廠商發放績效獎金的情況確實比去年差，雖然經常性薪資延續了去年以來2%以上的增幅，但在非經常性薪資及總薪資部分，仍會受制於景氣擴張力道影響。

若剔除物價因素，今年1至7月的「實質性經常性薪資」平均為40,741元，不及17年前的水準，2002年同期的實質性經常性薪資平均為40,746元，薪資成長幅度趕不上物價攀升的速度。