龔明鑫：太陽能尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

2019-09-11 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院政委龔明鑫今（11）日指出，先前9月2日時，太陽光電在中午發電量超越一座核電廠發電量，是一個里程碑，不過保守估計的話，最晚到2021年夏季，太陽光電的尖峰發電量，可望達到總發電占比12%到13%、發電量4GW（百萬瓩），超越所有核電廠的發電量，又是一個里程碑。

龔明鑫指出，根據台電官網的資訊，9月2日當天上午，太陽能光電一度貢獻超過2GW，發電能力超過核二或核三廠的兩部機組，是太陽光電的一個重要里程碑。另外，上緯示範風場總共要在今年底完成併聯裝設20支風機，其中已裝設12支，目標也提前到約10月底可完成。

龔明鑫強調，太陽光電計畫是到2025年，計劃每兩年為一期，第一期2016年到2018年累積設置達到目標1,779 MW，第二期截至2018年裝設2.8GW，截至為2019年可裝設1.5GW、2020年可裝設2.2GW，可達成第二期6.5GW的裝設目標。

龔明鑫估計，太陽能發電裝置量，希望最快到2020年，能達到5GW，保守估計，最晚到2021年的夏天，太陽能發電於總發電占比將超過11%，約為12%到13%之譜，尖峰時間的發電量可達到至少4GW，超越三座核電廠的總發電量約3.8GW。