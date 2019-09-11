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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

永豐餘、合盈光電等五家台商 回台投資合計73億元

2019-09-11 18:55經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所11日通過永豐餘工業用紙、合盈光電、聯嘉光電、恒耀工業、台灣麗偉電腦5家台商回台投資案，帶來超過73億元投資、944個本國就業機會。

截至目前止，經濟部已通過134家廠商回台投資，累計投資金額逾5,841億元，將帶來51,494個本國就業機會。

經濟部表示，今日獲通過永豐餘工業用紙生產基地遍及台灣、中國大陸及越南各地，由於中國禁廢令及貿易戰干擾終端需求，中國各廠產、銷皆不利，加上下游客戶陸續將生產重心移回台灣，為了配合客戶轉移供應鏈，將投資超過14億元新增智慧化設備提升在台產能，招募 62名專業人員。

經濟部表示，合盈光電座是國內外車用影像產品首屈一指合格供應商，鏡頭年產量多達千萬顆，是全球第三大車用鏡頭廠。因應貿易戰衝擊降低風險，將投資逾20億元於台中科學園區擴建新廠房，投入配備瞬時影像清晰系統(ICVS)的各類型攝影機新產品，以提供高品質、高附加價值AI 人工智慧的影像視覺產品為目標邁進，將可強化我國光學整體市場發展，可帶來328個本國就業機會。

經濟部指出，Tesla Model 3供應商聯嘉光電為北美知名LED車燈元件及模組供應商，亦是全美前五大LED節能號誌燈供應商之一。為了分散貿易戰風險，滿足終端客戶移轉產線要求，將增加投資在竹南科學園區總部增建第二棟生產大樓與研發中心，以車用LED燈模組與超高亮度與高功率發光二極體元件為主，此外也將開發 Mini LED 顯示屏用於汽車儀表與大型 LED Display，將可帶來472個本國就業機會。

台灣麗偉電腦機械屬友嘉集團旗下，經濟部表示，由於終端客戶有70%產品都受貿易戰高關稅影響，尤其以汽車及船舶零部件與航太零件影響最大，為因應貿易戰衝擊及未來技術升級的擴產需求，將投入5億元在中科后里七星園區建造智能工廠，招募36名專業人才。

經濟部表示，恒耀工業是全球第一大焊接螺帽廠，前十大車用扣件供應商，台灣、中國大陸及德國都有生產基地，為減緩貿易戰衝擊與配合客戶要求，將投資逾10億元在台南仁德區購置台南六廠(前製程)、台南永康科技園區新建永科廠(後製程)，可新增46名本國就業機會。

經濟部貿易戰
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