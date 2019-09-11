經濟部證實 Google將在南科工設資料中心

2019-09-11 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（11）日下午證實，為因應未來在台資料中心營運需求， Google將台南科技工業區購地。如同全球各地的Google資料中心嚴謹的選址流程、評估技術與各項因素，經濟部持續協助各項投資輔導，成功讓Google新資料中心再次落腳台灣。

Google全球基礎建設與能源部資料中心專案負責人Mark Dolan在Google最新官方部落格文章中表示，感謝經濟部工業局作為Google投資案窗口，提供Google選址過程及相關流程的各項協助。