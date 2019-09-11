7月經常性薪資為41,927元 年增2.42%

2019-09-11 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（11）日公布7月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,927元，年增2.42%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為53,017元，年增2.53%。

其中，7月非經常性薪資達11,090元，受部分廠商7月發放工作獎金、員工酬勞影響，較6月增加62.3%，也較去年同期增加2.9%。累計今年1至7月，全體受僱員工經常性薪資平均為41,702元，較上年同期增加2.3%，總薪資較上年同期增加1.8%。

就行業別經常性薪資變動觀察，營建工程業因7月工作日數較多，月增2.3%較高。總薪資部分，電子零組件製造業、電力及燃氣供應業受部分廠商於7月發放工作獎金、員工酬勞影響，分別月增74.4%、54.4%較高，另礦業及土石採取業、出版影音製作傳播及資通訊服務業亦增 32.6%、13.3%；用水供應及污染整治業則因部分廠商上月發放績效獎金，月減40.3%。

若考量物價因素，今年1至7月的「實質性經常性薪資」平均為40,741元，仍然不及17年前的水準，2002年同期的實質性經常性薪資平均為40,746元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。