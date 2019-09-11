獲google選址設資料中心 黃偉哲：綠電發展獲國際肯定

2019-09-11 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



跨國科技企業谷歌（Google）公司今宣布未來將在台南科技工業園區購地，興建第二座資料中心，對此台南市長黃偉哲說，感謝Google選擇台南，這也代表台南在環境保護與綠能發展的長期努力，已初步得到國際認同。

黃偉哲表示，Google是全球指標性企業，對環境有深刻責任感，選址上也有嚴格要求，感謝Google選擇台南，這也代表台南在環境保護與綠能發展長期努力，已初步得到國際認同。

他強調，感謝經濟部大力支持，也感謝賴清德前市長、李孟諺前市長努力，因為有兩位前市長積極爭取投資、致力發展綠能，今日才能結成善果，迎來重大投資。

黃偉哲也表示，再生能源發展，不但是台灣未來的方向，也是政府對環境保護的承諾，希望有心人不要為了私人利益，刻意杯葛綠電，這不但阻撓低碳城市的發展，也間接影響國際企業的投資意願。

市府秘書長方進呈表示，未來將配合市長發展綠能目標，單一窗口專人協助Google取得建照與使用執照，並全力供應足夠的綠電。台南市政府也歡迎更多國際企業選擇台南，未來將利用綠電發展優勢，吸引更多優質且具環保責任的企業投資設廠。