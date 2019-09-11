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安永：想豁免美中加徵關稅 注意這四大條件

2019-09-11 16:04經濟日報 記者程士華╱即時報導

台商因應美中貿易戰，安永（EY）海外業務發展中心越南區副總經理孫孝文今（11）日指出，可以向美國貿易代表署申請豁免額外關稅，但是須必須符合進口地受限、經濟損害嚴重、不具有戰略重要性且不涉及「中國製造2025」等四項條件，才有機會獲得豁免。

安永會計師團隊今日出席越南世越銀行活動，向在場台商分享因應美中貿易戰的重點，孫孝文指出，美國、台灣及越南的原產地認定規則有異，若進口人申報產品資訊與美國海關（CBP）認定不一致，可能會遭追溯過去五年交易資訊、進一步衍生相關處罰。

孫孝文指出，台商有二招可以因應美中貿易戰，一是向美國貿易代表署（USTR）提出申請豁免額外加徵關稅，二是主動向美國海關申請原產地解釋函令，二者應注意的重點不同。

申請豁免額外關稅，孫孝文表示，走這條路的台商必須符合若干條件，首先是聲明企業產品只能從中國大陸進口、其次是強調加徵關稅造成嚴重經濟損害，已經嚴重危及對申請人或其它美國利益；第三則是必須證明產品與「中國製造2025」計畫無關，第四則是產品本身不具戰略重要性，符合上述四個條件才能申請豁免。

另一招則是申請原產地之解釋函令，孫孝文表示，提出此項申請時，建議台商要提出產品各製程的成本配置、強調發生在非大陸的轉型活動，才能增加申請成功率。

台商關稅貿易戰
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