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電價漲不漲？ 經濟部：下周拍板定案

2019-09-11 15:37經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

選前利多不斷，經濟部能源局長游振偉表示，經濟部電價費率審議委員會將於中秋節後下周召開，審議10月電價。儘管電價先前已曾連兩次凍漲，但外界認為，受國際能源價格走跌、國內電價穩定準備餘額仍有新台幣400餘億元，且2020年大選逼近等考量，電價應會創紀錄首次「連三凍」。

台電上半年大虧297億元，外界關注10月是否調漲電價，游振偉表示，下周就會開會討論拍板定案。電價費率審議委員會，委員有來自學界、業界，以及機關代表，針對外界傳聞，電價因總統大選在即，經濟部傾向電價「連三凍」，對此，游振偉表示，經濟部沒有預設立場，會依據客觀事實和數據資料討論。

經濟部每年召開兩次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%。之前兩次（去年10月、今年4月），電價已連續二次凍漲，目前每度平均2.6253元，造成台電上半年大虧，是唯一虧損的國營事業。虧損由電價穩定準備填補，目前電價穩定準備剩餘417億元。

經濟部次長曾文生甚至今年3月就預估，10月電價也沒有調漲壓力，讓外界質疑經濟部此舉已在為2020年總統大選做「政策買票」。

前兩次電價凍漲，曾文生去年9月的說法是因為豪雨成災，各界關注電價調漲恐帶動物價上漲，影響民眾復原工作，因此決議去年10月電價不調整；今年則是原油及煤炭價格長期趨勢走跌，決議今年4月的電價不調整。

總統大選將近，外界紛紛預估今年下半年的電價將會迎來「連3凍」。 聯合報系資料照片
總統大選將近，外界紛紛預估今年下半年的電價將會迎來「連3凍」。 聯合報系資料照片
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電價經濟部
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