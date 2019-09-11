退休金領到84歲還要再加保？勞動部兩理由不刪延壽年金

2019-09-11 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞退新制上路明年滿15年，勞動部修法為未開辦年金保險(延壽年金)解套，多年來，外界質疑為何不直接修法刪除年金保險條文，一勞永逸？勞動部表示，一來多次舉辦公聽會，仍有勞團要求保留開辦可能性；二來因為政策決定等勞保年金啟動改革，再一併檢討是否刪除。

勞退新制係由雇主按月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工滿60歲若選擇月退，則將帳戶總金額根據平均餘命計算每月領取金額，領完為止。勞退新制2005年開辦時，由於勞保老年給付只有一次金，沒有年金(2009年才開辦年金)，當時擔心勞工領到平均餘命(約84歲)以後就沒錢可領，因此規劃平均餘命之後可參加年金保險。

勞動部在勞退新制上路後，據了解，的確曾多次邀請專家學者及保險業討論開辦年金保險事宜，但是年金保險投保對象為84歲以後高齡者可以繼續領年金，保費不可能太低，若為了照顧高齡勞工，政府不可能允許高保費，因此最後都不了了之。

由於2009年勞保老年給付已改為年金，可以讓勞工終身領年金，原本開辦延壽年金的理由已不存在，多年來一直有人建議直接刪除年金保險相關條文，勞動部也曾一度有意修法刪除，不過都未付諸行動。

勞動部表示，主要是幾次公聽會，部分勞團仍希望保有開辦可能性，認為該條文有益無害；另外，這幾年勞保年金改革議題一直備受關注，延壽年金也是勞工老年退休保障配套之一， 因此行政院希望將延壽年金是否取消，與勞保年金改革一併檢討評估再做決定。