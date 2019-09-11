算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞退新制是強制雇主為勞工提撥的退休金，勞工滿60歲就可以領帳戶的錢，可以領走，也可以按月領，但只能領完帳戶的錢，不能終身領。 報系資料照 分享 facebook

勞退新制上路即將滿15年，勞工也可選領月退，再加上勞保老年給付也可選按月領的年金，到底有無年金保險，對勞工有何差別？

簡單來說，勞保屬於社會保險， 因此老年給付若選擇按月領，可以領到死亡。但勞退新制是強制雇主為勞工提撥的退休金，勞工滿60歲就可以領帳戶的錢，可以領走，也可以按月領，但只能領完帳戶的錢，不能終身領。

舉例而言，甲勞工今年59歲，勞保年資29年，如果他四年後滿63歲請領勞保老年給付，勞保年資總計33年，而且他選擇年金，以平均投保薪資4萬元為例，勞保年金可以領40000x1.55%x33=20460元。這筆錢可以終身領。

甲勞工也在2005年參加勞退新制，由雇主按月提撥薪資6%，他將在明年滿60歲，勞退新制年資將有15年。以4萬元計算，他勞退新制個人帳戶約至60歲，約提撥40000X6%x12X15=43萬2000元。等到他明年要領時，如果他選一次領，就將43萬20000元一次領走。如果他選按月領，則勞保局會將帳戶總額43萬2000元計算平均餘命，60歲是24年到84歲，也就是43萬2000元分24年領，每年約1萬8000元，每月領1500元，領到84歲。

如果按修法前，勞退新制選月領前要先扣年金保險保費，若以扣3萬元為例，則甲勞工勞退新制總額就由43萬2000元減為40萬2000元，再以此分攤24年月領，每月變成只能領1396元。修法後，因為不用預扣年金保險保費，因此甲勞工仍可月領1500元，也是領到84歲。