勞動部修法 明年月領勞工退休金不會扣錢了

2019-09-11 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



因應明年6月將有勞工符合請領月退條例，勞動部已完成修法，明定按月領可直接依平均餘命計算金額。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

勞退新制延壽年金名存實亡？勞動部修法為明年開始選領月退的勞工解套。

針對勞退新制上路即將在明年6月底滿15年，將有勞工可以請領月退，但勞退新制明定勞工請領月退時，必須繳一定金額做為年金保險(俗稱延壽年金)保費，以利勞工平均餘命(目前約84歲)領完勞退新制帳戶後，繼續有年金可領，但因沒有保險公司願意開辦延壽年金，至今未開辦。因應明年6月將有勞工符合請領月退條例，勞動部已完成修法，明定按月領可直接依平均餘命計算金額，也就是不必扣延壽年金保費。此舉意味延壽年金名存實亡。

勞退新制2005年7月1日上路，勞退條例規定勞工滿60歲可以領取退休帳戶的錢，年資15年以下者，只能一次領；年資15年以上，可以選一次領或月退。但同法規定，勞工開始請領月退休金時，應一次提繳一定金額，投保年金保險，作為超過平均餘命後年金給付之用。

也就是說，選擇領取月退休金勞工，必須扣一定金額做為延壽年金保險保費後，然後再根據平均餘命計算每月請領金額。根據內政部估算的國人簡易生命表，60歲平均餘命為24年，也就是84歲；61歲平均餘命23年、84歲，62歲平均餘命為22年、84歲；65歲平均餘命20年、85歲。

不過因為延壽年金投保對象限定84歲以後勞工，保險公司缺乏開辦誘因，勞退新制上路至今仍無法開辦延壽年金。面對明年勞退新制將滿15年，將有勞工達到選領月退資格，可能因無法扣繳保費而衍生相關爭議，因此勞動部已悄悄修訂勞工退休金條例施行細則，為選擇請領月退的勞工解套。

勞動部表示，勞退新制開辦之初，只有將勞退舊制年資結清，併計入勞退新制勞工，可以很快達到年資滿15年，具有選擇月退資格，因此施行細則於2014年就修法將此類勞工排除扣繳延壽年金對象，但明年起將有純勞退新制年資滿15年勞工，必須修法徹底解決預扣保費問題。

勞動部表示，已經完成勞工退休金條例施行細則修正並生效，增訂在年金保險開辦前，勞工若依條例規定選擇請領月退休金者，可依平均餘命計算月退休金額發給，亦即在年金開辦前選領月退者，都可免除預扣年金保險保費，直接以平均餘命計算請領金額。