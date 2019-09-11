國發會智慧政府一站式 申請文件可線上完成

2019-09-11 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會今（11）日表示，啟動智慧政府，透過整合各機關部會，提供一站式服務，未來民眾申請政府文件等證書，不必舟車勞頓，往返各機關辦理，透過網路即可於線上完成申辦。

國發會今日舉辦「主動服務精進觀摩會」，邀集中央部會及地方政府之資訊、計畫及研考等相關局處及公所同仁，近200人齊聚交通部鐵道局國際會議廳，透過觀摩會共同推動跨機關及跨部門的合作，以民眾角度檢討及整合服務流程，提升政府效率及服務品質。

國發會資管處處長潘國才說明，以往民眾申辦某項政府服務，可能要先跑好幾個機關取得相關書證、謄本容易引起民怨，在啟動智慧政府推動一站式服務後，透過跨機關及跨部門的合作，結合電子查驗機制，未來民眾申辦政府服務不再需往返不同機關，就能完成線上申辦。

除了國發會說明智慧政府行動方案以及T-Road資料傳輸規畫，內政部戶政司也說明即將上路的New eID數位身分識別證之規畫內容，財政部則說明不動產移轉網實整合創新服務，經濟部中小企業處並分享行動支付的推動成果。

地方政府也積極投入新科技導入應用，如花蓮縣政府分享空間資訊整合應用，同時串連產研經驗，安排無人載具發展趨勢與應用、智慧防災模擬及警示服務等議題。