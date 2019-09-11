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政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回

2019-09-11 15:03聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

「最低工資法」目前正在行政院審議當中，可望搶在立院下會期審查，勞動部長許銘春今受訪表示，原本草案條文內寫到審議結果送到行政院後，政院應在20天內核定，但經行政院建議，會把20天限制刪掉；此外，在草案說明欄內的第二次審議結果「不得退回」字眼也拿掉。

「最低工資法」草案第14條，明定勞動部應於最低工資審議通過次日起10日內，報請行政院核定，行政院則應在接到審議結果次日起20日內核定，並交由勞動部公告實施；若行政院不予核定或逾期未核定，勞動部應於接到不予核定日或期限屆滿起30日內，再召開審議會進行審議。

許銘春表示，目前行政院已召開過兩次討論會議，政院認為已經明訂每年第3季應召開審議會，隔年元旦施行，期間行政院就會自行衡酌核定時間，因此建議刪除20天內核定的規範，不要壓定行政院的核定期限，保留更多彈性。

至於法條說明欄提及，為強化審議會權限，若行政院不予核定或逾期限而未核定者，應由勞動部於接到不予核定之日或屆滿

日起30天日內，再二度召開最低工資審議會議審議，本次審議結果報請行政院後，行政院即應予核定，不得退回。

許銘春說，經行政院建議，「不得退回」字眼也刪掉。她解釋，行政院通常會尊重審議結果，若第一次審議結果遭行政院退回，大家就會做足溝通，因此行政院認為不須載明不得退回。

許銘春表示，目前最低工資法僅拿掉上述兩個部分，其他條文僅微調，目前草案仍在行政院內審議。

勞動部長許銘春今下午出席108年職業安全衛生優良單位五星獎暨公共工程金安獎頒獎典...
勞動部長許銘春今下午出席108年職業安全衛生優良單位五星獎暨公共工程金安獎頒獎典禮。記者葉冠妤／攝影
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