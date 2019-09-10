拚智慧醫療 33項生醫技術公開

2019-09-10 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



經濟部技術處舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，昨天在松山文創園區開幕。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

生技醫療隨高齡化將快速發展，工研院院長劉文雄昨天表示，根據彭博去年發布的評比，台灣是全球醫療效率第九強的國家，工研院致力發展智慧醫療，將醫療結合資通（ICT），例如使用ICT技術偵測被照護人的生活變化，發展「數位醫療健康照護整合平台」，就是針對高齡化需求做跨領域結合。

經濟部技術處昨起到今天舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，工研院等研發機構現場展出三十三項生醫領域科專技術，包括打擊癌症的精準醫療科技、媲美風靡全球「不可能漢堡」仿肉技術等。技術處副處長林德生表示，去年生醫領域已獲兩百八十三件專利、三百八十件技術移轉，創造三點三四億元技轉收入，五點一五億元衍生服務。

劉文雄說，工研院與台大醫院合作發展的「數位醫療健康照護整合平台」，目前正在台大雲林分院處於實驗階段，將被照護者跟醫護人員資訊連結，不需要特別有一位醫護人員隨時守在旁邊，就可量到被照護者整天的血壓、心跳，還有生活起居，照顧起來比較容易，將來步入老人社會可擴大應用範圍。

另一項應用是在精準醫療的數據分析，劉文雄說，台灣健保資料庫是個寶藏，台灣有個很特別現象，大病、小病都喜歡去大醫院看，大醫院有各式各樣病人資訊，對發展智慧醫療是很好資訊，只要把那些資訊「去識別化」。目前工研院已有去識別化技術，不會牽涉個人隱私，資訊就可公開使用。