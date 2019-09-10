英國哈利王子攜網路旅遊業者 發起全球永續旅遊計畫

2019-09-10 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



隨著環保、永續旅遊漸成趨勢，越來越多企業紛紛投入推動永續旅遊，盼為地球盡份心力。近日英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子與Booking.com、Ctrip、Skyscanner、TripAdvisor等多家旅遊界服務供應商領導品牌共同合作推動「Travalyst」計畫，目的在發掘和推廣符合永續發展目的旅遊解決方案，並透過鼓勵旅遊業實踐永續旅遊行動，以促進保育、環境保護以及幫助在地社群改善經濟發展。

哈利王子與各業者攜手，致力於發掘與推廣讓旅遊，更符合永續發展的解決方案，目的是希望能促使消費者旅遊行為上的改變。計畫內容將包含支持當地居民、保護野生動物、解決氣候變遷及環境傷害問題、減緩過度觀光等議題。

這項計畫聯合許多跨國企業、在地社群、政府機構、非營利組織，及其與社會創業家觀點，善用各自的獨特地位與豐富資源，提供更多全球永續旅遊選擇。

Booking.com統計指出，全球有71%的旅客認為旅遊公司應該提供更多永續旅遊的選擇，有68% 的人則認為，旅客為旅遊花費能真正造福當地社群非常重要。看準旅客需求，「Travalyst」想要幫助各企業滿足此項需求，同時使用此平台與消費者互動，邀請他們一同重視永續發展行動的重要性。

據世界銀行統計，從 2000 年至今，全球旅客旅遊數已翻漲超過兩倍。世界旅遊組織也觀察到，去年全球的海外旅遊人次已達14億，2030 年更預計將達18億。隨著旅遊產業蓬勃發展以及旅遊人次成長，除了帶來可觀的經濟產值外，旅遊行為對當地環境的影響劇增，而這也表示透過每趟旅程帶來正面影響的機會同樣增加了。