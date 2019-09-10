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國人出國愛用旅遊網站 五年來用Airbnb人數增逾九倍

2019-09-10 20:33經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

隨著民眾越來越追求在地、道地且真實的觀光旅遊體驗，越來越多台灣民眾在旅遊時，選擇透過Airbnb平台找到符合他們旅遊期待的房源。根據Airbnb最新內部資料，在2018年7月至2019年6月底的12個月之間，有超過144萬人次的台灣民眾在旅遊時選擇住在Airbnb房源，為2014年中以來超過九倍的超狂成長寫下新的紀錄。

Airbnb表示，千禧世代與女性仍然是Airbnb平台上最主力的遊客類型—台灣的平均旅客年齡為31歲，且高達58％為女性—不過更值得注意的是，60歲以上的樂齡旅客，則是平台上成長速度最快的旅客類型，五年成長率高達1466%，顯示不論任何年齡的民眾，都正加入Airbnb帶動的獨特旅遊體驗行列。

而根據Airbnb在台灣針對房東與房客進行的問卷調查也顯示，有83%的旅客表示，選擇Airbnb的原因，便是想要在旅遊過程中，體驗和當地人一樣的生活，此外，亦有66%受訪旅客表示，住家分享的住宿形式更為環保，讓他們更傾向選擇Airbnb；更有95%的旅客表示，簡單且安全的付款方式，也是他們選擇Airbnb的主因。

Airbnb台灣、香港暨東南亞總經理Mike Orgill表示：「我們非常樂見有越來越多台灣民眾在旅遊時選擇入住Airbnb，這顯示在地遊客想要的是獨特、真實且可永續發展的旅遊形式，而我們遍佈全球超過600萬個房源正好能夠滿足此一需求。此外，我們在台灣的38,000個房源與背後的房東社群，同樣也可扮演最佳的民間親善大使，協助國際旅客認識台灣之美。」

他進一步說，「每當有旅客選擇住在Airbnb房源時，就會對在地經濟帶來助益--旅遊創造的收入能夠直接流入當地家庭、商家與社區，不再只由少數大型關係企業所掌握，」

台灣Airbnb用戶出國首選目的地依序為日本、韓國、美國、中國大陸與泰國。儘管這些目的地與台灣民眾傳統上喜愛的旅遊地點相同，但在某些相對冷門的國家或地區，Airbnb卻成為台灣民眾出遊時的優先選擇：在所有造訪紐西蘭與冰島的台灣民眾當中，就有超過三分之一選擇住在Airbnb房源，顯示民眾在前往針對台灣人編寫的旅遊資訊相對缺乏的地點時，更偏好選擇重視人與人實際互動的Airbnb平台。

在國際目的地外，「國民旅遊」其實也已經成為Airbnb平台在台灣的主流客源，目前已佔所有台灣旅客的40%之多。在2018年，Airbnb社群便對台灣帶來超過160億台幣的直接經濟貢獻，亦即Airbnb房東在台收入以及所有Airbnb旅客在台消費估計值的總和。相關數字來自於Airbnb內部資料與針對超過1,400名使用者的調查所得。

Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜表示：「我們持續與在地政府機關保持緊密合作，協助台灣的觀光業發展更為多元、茁壯，而研究出一套清楚、合理的短租規範，更是促進多元發展相當重要的一部分。我們相信，這些新的資料將協助各機關更進一步了解民眾對於短租的態度與行為，有助進而訂出相應的政策，促進旅遊發展並回應民眾的需要。」

據Airbnb最新內部資料，在2018年7月至2019年6月底的12個月之間，有...
據Airbnb最新內部資料，在2018年7月至2019年6月底的12個月之間，有超過144萬人次的台灣民眾在旅遊時選擇住在Airbnb房源，為2014年中以來超過九倍的超狂成長寫下新的紀錄。圖／Airbnb提供
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