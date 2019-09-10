國人出國愛用旅遊網站 五年來用Airbnb人數增逾九倍

2019-09-10 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



隨著民眾越來越追求在地、道地且真實的觀光旅遊體驗，越來越多台灣民眾在旅遊時，選擇透過Airbnb平台找到符合他們旅遊期待的房源。根據Airbnb最新內部資料，在2018年7月至2019年6月底的12個月之間，有超過144萬人次的台灣民眾在旅遊時選擇住在Airbnb房源，為2014年中以來超過九倍的超狂成長寫下新的紀錄。

Airbnb表示，千禧世代與女性仍然是Airbnb平台上最主力的遊客類型—台灣的平均旅客年齡為31歲，且高達58％為女性—不過更值得注意的是，60歲以上的樂齡旅客，則是平台上成長速度最快的旅客類型，五年成長率高達1466%，顯示不論任何年齡的民眾，都正加入Airbnb帶動的獨特旅遊體驗行列。

而根據Airbnb在台灣針對房東與房客進行的問卷調查也顯示，有83%的旅客表示，選擇Airbnb的原因，便是想要在旅遊過程中，體驗和當地人一樣的生活，此外，亦有66%受訪旅客表示，住家分享的住宿形式更為環保，讓他們更傾向選擇Airbnb；更有95%的旅客表示，簡單且安全的付款方式，也是他們選擇Airbnb的主因。

Airbnb台灣、香港暨東南亞總經理Mike Orgill表示：「我們非常樂見有越來越多台灣民眾在旅遊時選擇入住Airbnb，這顯示在地遊客想要的是獨特、真實且可永續發展的旅遊形式，而我們遍佈全球超過600萬個房源正好能夠滿足此一需求。此外，我們在台灣的38,000個房源與背後的房東社群，同樣也可扮演最佳的民間親善大使，協助國際旅客認識台灣之美。」

他進一步說，「每當有旅客選擇住在Airbnb房源時，就會對在地經濟帶來助益--旅遊創造的收入能夠直接流入當地家庭、商家與社區，不再只由少數大型關係企業所掌握，」

台灣Airbnb用戶出國首選目的地依序為日本、韓國、美國、中國大陸與泰國。儘管這些目的地與台灣民眾傳統上喜愛的旅遊地點相同，但在某些相對冷門的國家或地區，Airbnb卻成為台灣民眾出遊時的優先選擇：在所有造訪紐西蘭與冰島的台灣民眾當中，就有超過三分之一選擇住在Airbnb房源，顯示民眾在前往針對台灣人編寫的旅遊資訊相對缺乏的地點時，更偏好選擇重視人與人實際互動的Airbnb平台。

在國際目的地外，「國民旅遊」其實也已經成為Airbnb平台在台灣的主流客源，目前已佔所有台灣旅客的40%之多。在2018年，Airbnb社群便對台灣帶來超過160億台幣的直接經濟貢獻，亦即Airbnb房東在台收入以及所有Airbnb旅客在台消費估計值的總和。相關數字來自於Airbnb內部資料與針對超過1,400名使用者的調查所得。