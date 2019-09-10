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華立太陽能廠子公司40億聯貸案 永豐銀主辦

2019-09-10 19:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

華立企業旗下子公司國軒、詠佳、富鈞三家公司，由永豐銀行、中國信託、華南銀行統籌主辦，彰化銀行、兆豐銀行參貸之總金額新台幣40億元之聯合授信案，已成功完成募集，並於9月6日舉行簽約儀式，由華立企業張尊賢執行長與永豐銀行總經理莊銘福代表銀行團共同主持。

永豐銀行表示，本次聯貸案獲得銀行團的熱烈迴響，最終超額認購1.14倍，總募集金額達新台幣40億元，顯示銀行團對公司未來發展充滿信心。資金用途主要用於台灣之太陽能電廠開發及建置所需，預計未來3年可於全台各地興建約1億瓦（100MW）的太陽能電廠，每年約可發電1.2億度，支應約3.3萬戶家庭用電並能減少約63,480公噸之碳排量，相當於246座大安森林公園之年吸碳量。

近年來在外商及台商回流台灣而面臨缺電的關鍵時刻，隨著核能發電的隱憂與火力發電的污染考量，再生能源成為填補國家電力規劃的重要來源，需要填補的電力缺口與日俱增，政府積極提倡太陽能產業，規劃國家至2025 年前建置20GW 太陽能電站，綠能憑證的推行，以及國內各大企業等用電大戶使用再生能源，因而形成更加完整的綠能產業鏈。

華立集團除了在日本投資太陽能電廠外，亦已於今年上半年透過取得國軒科技51%的股權，直接掌握了國內170個太陽能電廠的營運主導權。

永豐銀表示，本次聯貸案的170個太陽能電廠，大多以公家機關的屋頂型太陽能電廠為主，電廠組合的營運績效非常優質，績效好的電廠代表需具備一定程度的施工品質、運維管理能力才可能雀屏中選，突出得標；除了屋頂型的案場之外，在華立與國軒的團隊努力下，目前也開始進行大面積型的地面型案場開發，本聯貸案當中，就包含有兩個大型的地面型太陽能電廠，兩者裝置容量合計約35.4MW。

永豐銀行法人金融處副總經理林宏洋指出，永豐銀行致力於綠色金融發展，近年持續與綠(儲)電、綠能交通等綠色產業研擬各項金融服務模式，而太陽光電亦是長期耕耘之成果，至今（2019）年6月底，永豐銀行融資的太陽光電裝置容量已相當於1座核能機組，此外，於6月再次發行綠色債券，持續推動綠色金融服務，呼應政府綠能政策；未來亦將持續整合食、衣、住、行等民生產業金融需求，提供完整便捷之金融服務平台，攜手邁向綠色經濟新時代。

太陽能電廠永豐銀行
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