搭高鐵從台北直通屏東 最快2031年第2季

2019-09-10 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（10）日宣布高鐵要南延屏東後，交通部已排定本（9）月底召開第三次審查會議，若無意外，將會順利評選出南延段的路線，再加上一年半的綜合規劃、環評作業，以及施工期十年，最快高鐵南延屏東段可於2031年第2季完工通車。

交通部鐵道局副局長楊正君今日表示，月底召開的審查會，會有七位學者專家，以及多位相關的機關單位代表，共同討論四條路線，若是最後由已完成可行性研究的A、B兩方案中的其中一案出線，很快就可整理好資料，提報行政院進行審核，政院通過後，交通部便可開始進行綜合規劃和環境影響評估作業，這個作業期程順利的話，最快約需一年半時間。

楊正君說，若是最後由尚未進行可行性研究的C、D案其中一案勝出，鐵道局將需花六個月的時間，辦理相關評估作業，才能報院審核。而不管審查會選出哪一案，施工期至少都要十年的時間。

也就是說，若是選定A、B案中的其中一案，從9月底完成審查到後續作業，加上施工期、初勘、履勘，想要搭高鐵從台北一路直達屏東，最快也得等到2031年的第2季，若作業過程（如環評）或是施工有一些不順遂，通車時程將會延後。

對於南延屏東段興建經費至少要五、六百億元，錢要從哪裡來？楊正君表示，興建費用原則上應該會由政府出資，但不會由高鐵相關建設基金支出，因為高鐵基金無法cover這麼龐大的費用，而完工後，南延段會委由台灣高鐵公司營運，至於委託的細節與合約訂定，雙方還要再協調。

楊正君認為，若高鐵南延段選擇左營若高鐵南延段選擇左營南延的話，左營站將會是高鐵的高雄端點站，具有運輸樞紐的地位與功能，就必須針對其功能、能量、轉乘設施等，進行分析與處理，以符合左營站樞紐地位的需求。