親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

直播／馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃

搭高鐵從台北直通屏東 最快2031年第2季

2019-09-10 18:58經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院長蘇貞昌今（10）日宣布高鐵要南延屏東後，交通部已排定本（9）月底召開第三次審查會議，若無意外，將會順利評選出南延段的路線，再加上一年半的綜合規劃、環評作業，以及施工期十年，最快高鐵南延屏東段可於2031年第2季完工通車。

交通部鐵道局副局長楊正君今日表示，月底召開的審查會，會有七位學者專家，以及多位相關的機關單位代表，共同討論四條路線，若是最後由已完成可行性研究的A、B兩方案中的其中一案出線，很快就可整理好資料，提報行政院進行審核，政院通過後，交通部便可開始進行綜合規劃和環境影響評估作業，這個作業期程順利的話，最快約需一年半時間。

楊正君說，若是最後由尚未進行可行性研究的C、D案其中一案勝出，鐵道局將需花六個月的時間，辦理相關評估作業，才能報院審核。而不管審查會選出哪一案，施工期至少都要十年的時間。

也就是說，若是選定A、B案中的其中一案，從9月底完成審查到後續作業，加上施工期、初勘、履勘，想要搭高鐵從台北一路直達屏東，最快也得等到2031年的第2季，若作業過程（如環評）或是施工有一些不順遂，通車時程將會延後。

對於南延屏東段興建經費至少要五、六百億元，錢要從哪裡來？楊正君表示，興建費用原則上應該會由政府出資，但不會由高鐵相關建設基金支出，因為高鐵基金無法cover這麼龐大的費用，而完工後，南延段會委由台灣高鐵公司營運，至於委託的細節與合約訂定，雙方還要再協調。

楊正君認為，若高鐵南延段選擇左營若高鐵南延段選擇左營南延的話，左營站將會是高鐵的高雄端點站，具有運輸樞紐的地位與功能，就必須針對其功能、能量、轉乘設施等，進行分析與處理，以符合左營站樞紐地位的需求。

鐵道
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

經濟部、工研院攜手佳世達等廠商 瞄準醫療健康商機

2019-09-10 18:52

陳其邁：歡迎全球持續投資台灣 成為數位轉型夥伴

2019-09-10 17:37

星宇擬除夕前一天開航 帶旅客澳門峴港檳城過年

2019-09-10 13:08

IBM客戶中心和IBM創新領域正式啟用 陳其邁出席

2019-09-10 11:59

IBM投資台灣啟用客戶中心 陳其邁大讚聰明

2019-09-10 11:46

影／波音在台3大供應商之一 駐龍精密掛牌上市

2019-09-10 10:17

新台幣開盤 升值0.1分

2019-09-10 09:24

8月出口／搶推新手機 半導體表現亮眼

2019-09-10 04:02

估今年經濟成長率2.2% 國泰金：明年2.0%

2019-09-10 03:51

名家觀點／企業併購募資愈來愈靈活

2019-09-10 00:52

國泰金：明年GDP比今年差

2019-09-10 00:45

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

機械設備出口較去年同期減9% 後市挑戰大

2019-09-10 00:17

外銷陸港 終止連九黑

2019-09-10 00:16

國泰金：台灣不當資金港太可惜

2019-09-10 00:14

與主計總處不同調…國泰金看明年GDP 估增2%

2019-09-10 00:14

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

財經觀點／全球資源戰 應加強能源有效整合

2019-09-09 23:38

國發會就業金卡 突破400張

2019-09-09 23:20

美方忙貿易戰 知情人士評估今年TIFA恐開不成

2019-09-09 21:40

國發會就業金卡破400張 歐商：仍有進步空間

2019-09-09 21:08

藍委提案拚加薪 國發會：多數內容已積極執行

2019-09-09 19:10

公視董事審查未達法定人數 鄭麗君表示遺憾

2019-09-09 18:24

國泰投資長程淑芬：台灣不當資金港 去投資全世界太可惜

2019-09-09 17:22

高市再開辦民眾汰換冷氣冰箱補助 16日起受理

2019-09-09 16:52

8月出口年增2.6％ 創歷年同期新高

2019-09-09 16:16

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10

國泰金首次預測明年台灣經濟成長率2％ 較今年下滑

2019-09-09 15:05

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

蘋果新品發表 六大看點

2019-09-09 23:33

友達突然撤牌 四個原因

2019-09-09 23:37

兆豐銀傳撤資純網銀 顧立雄發怒：銀行抱怨我就要接受

2019-09-10 17:12

曝光！星宇航空首架A321neo客機彩繪塗裝完成

2019-09-09 22:11

掛牌太貴 面板龍頭友達美國下市

2019-09-10 00:01

全年贈與逾220萬 要稅

2019-09-09 23:14

金控上月EPS 富邦暫居冠

2019-09-10 00:09

細胞治療產業 商機大爆發

2019-09-09 23:26

友達ADR 將從紐交所下市

2019-09-10 00:39

新光人壽抗匯損的這桶金 突破100億元

2019-09-09 20:50

哈日族鬆一口氣 日圓走弱至逾1個月低位

2019-09-10 13:13

出口報喜 歷年最好的8月

2019-09-10 00:20

轉單效應 DRAM出口重返成長

2019-09-10 00:19

離岸風電再進一步 海洋風電第二階段首支風機發電運轉

2019-09-09 21:11

台積電8月營收1,061.18億元 月增25.2%、年增16.5%

2019-09-10 13:41

鴻海鄭州廠8月一半工人是派遣工 遭控勞動違規

2019-09-10 00:33

家樂福第二批山竹明日上架 全台10分店買得到

2019-09-10 15:54

高港加油站標租案 剔除中油

2019-09-10 00:15

中國布局半導體 將出現晶片巨無霸企業

2019-09-09 22:13

在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42

中秋節獎金 限額免扣稅

2019-09-09 23:14

新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34

友達換總座 市場：宣示「轉型」意味濃厚

2019-09-10 12:14

友達ADR將自紐約證交所下市 主要考量有這些

2019-09-09 22:37

友達新總座上任 面臨三挑戰

2019-09-09 23:37

金價跌破1,500美元還有機會漲嗎？ 黃金王子：看Fed鴿不鴿

2019-09-10 16:12

星宇擬除夕前一天開航 帶旅客澳門峴港檳城過年

2019-09-10 13:08

殖利率探底 三行庫加碼台債

2019-09-09 23:21

玉晶光鴨子划水 爆發力驚人

2019-09-09 23:35

高雄與緯創資通攜手 共創高雄數位科技創新里程碑

2019-09-10 11:55

元太柯富仁 轉檯接友達總座

2019-09-09 23:40

繳納稅款差很大...部落客業配文收入 可列稿費

2019-09-09 23:14

8月出口翻紅 歷年同月新高

2019-09-09 23:42

新iphone發表前夕…蘋果、鴻海遭控 超標雇陸臨時工

2019-09-10 00:49

商店街讓利 新店家免手續費

2019-09-09 23:25

Uber條款將上路 交通部同意延長取締緩衝期

2019-09-10 17:43

北都、全國10月起22頻道恐下架 NCC仍在協商

2019-09-10 10:24

富邦三年到期亞洲美元債券基金 9月30日起募集

2019-09-10 08:28

大陸旺季招工荒 代工廠頭大

2019-09-10 00:32

接手偉創力長沙廠 比亞迪可望躋身手機代工大廠

2019-09-10 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top