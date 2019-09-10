經濟部、工研院攜手佳世達等廠商 瞄準醫療健康商機

2019-09-10 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



經濟部、工研院攜手佳世達（2352）等廠商，瞄準醫療健康商機。佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，台灣醫材的上市櫃公司共有188家，還有許多隱形冠軍級的中小企業，應該掌握台灣產業優勢，由政府扮演媒合角色，協助有國際化技術、卻無資金的公司進行結盟，進而組成國家隊打世界盃，是台灣未來走入世界市場的捷徑。

經濟部技術處舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，以精準醫療·健康樂活為主題，邀請台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙、中研院院士楊泮池、楊宏培等生醫領域專家及資通訊/醫材領域業者，與研發法人單位共商生醫領域研發方向並提出建言。

楊泮池指出，台灣有豐富的醫療資源、人才庫與研發能量，醫療品質更勝於日、美、德，具有發展健康產業的優勢。

技術處副處長林德生表示，法人科專長期投入促進健康的醫療養生科技研發，2018年在生醫領域已獲得283件專利、380件技術移轉，創造3.34億元技轉收入，5.15億元衍生服務；未來全球醫療趨勢已經走向精準化、個人化，我們精選展出三類科專成果：「精準醫療」讓疾病的預防與診療能夠更加精準、「長期照護」運用醫療養生科技幫助長者健康樂活、「智慧醫療」結合醫療與資通訊兩大臺灣最具實力的產業來發展我國智慧醫材產業。

工研院院長劉文雄表示，根據彭博2018年發布的評比，台灣是全球醫療效率第九強的國家，是發展生醫產業的有利基礎，工研院致力精準醫療領域，並結合醫療與台灣既有的ICT資通訊產業優勢發展智慧醫療，進行跨領域合作，協助產業轉型升級，舉例來說，工研院與台大醫院雲林分院成立「數位醫療健康照護平台」、與彰化醫院合作打造「智慧醫療臨床資訊系統」等智慧醫療落地應用。