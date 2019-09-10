威宏新客戶出貨在即 挹注第4季營收維持旺季水準

2019-09-10 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），今（10）日公布8月合併營收5.72億元、年增6.3%，累計前八月營收44.23億元、年增12%；新增行李箱客戶AWAY將於第4季貢獻營收，威宏可望維持旺季水準。

目前，威宏柬埔寨廠的28條產線呈現飽和狀態，將藉由提高生產良率與學習曲線增加產能；泰國廠於第4季將啟動擴廠計畫，規劃新增3條行李箱與商務包產線，於明年完成並投產。

威宏表示，面對美中貿易戰的發展，威宏配合客戶需求，積極保持東南亞出貨彈性。短期內，公司將以同集團其他廠或其衛星工廠生產的調度方式，因應客戶在東南亞出貨的需求。

威宏度過生產基地轉移的低潮，布局東南亞產線的效益在今年完全顯現，上半年營收與獲利表現大幅拉升。

但美中貿易戰的發展難料，整體市場來看，全球消費市場出現觀望，下游客戶對市場前景看法不一，訂單掌握度稍低；不過，公司除了產能規劃外，增加旅行箱及商務包產品，有效拉高營收表現，也做到分散風險、消除淡旺季落差。

威宏說，今年第3季新增美國行李箱客戶AWAY已於8月正式量產，並於第4季陸續增加新訂單，是未來威宏主力客戶之一。AWAY的訂單出貨，預計第4季起貢獻營收，公司以往面臨的傳統淡季效應將淡化，甚至可以接近旺季水準。

威宏強調，目前美中貿易戰持續，因公司產品定位在輕奢品，客戶在售價上有部分轉嫁能力，並能因應客戶需求從東南亞出貨。