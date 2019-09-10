Uber條款將上路 交通部同意延長取締緩衝期

2019-09-10 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



被稱為「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103-1，原定10月6日就要上路，未符合法令規定的非法載客行為，將會被強力取締，但經交通部與Uber協調後，交通部同意延長Uber合法化的緩衝期，也就是10月6日不會正式取締未合法化的Uber。至於延長到什麼時候，交通部將擇期再宣布。

交通部長林佳龍今（10）日在臉書上表示，目前與Uber合作的近萬名代僱駕駛，在交通部提出「人合法、車合法」的要求後，雖然積極考取執業登記證。不過，駕駛陳情的訴求提到，10月6日前的場次仍明顯不足。

佳龍昨天已當面跟徐國勇部長請託，徐部長允諾全力加開場次協助加速Uber駕駛人合法。

林佳龍說，交通部方面也配合提供緩衝期，希望運管規則103-1在下個月生效後，有時間協助Uber能夠加入多元計程車方案，在台灣永續經營，促進運輸服務業品質的提升。

其他法令配套我們也已逐步完成：

一、車合法：鬆綁計程車牌跨區過戶。

二、預告車資：事前計價，乘車資訊透明化。

林佳龍強調，我們的目標是，把Uber等服務模式納入管理，與計程車產業合作，一起努力提升公共運輸品質，讓乘客享受更好的服務。