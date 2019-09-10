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陳其邁：歡迎全球持續投資台灣 成為數位轉型夥伴

2019-09-10 17:37經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁今（10）日出席「IBM客戶中心開幕記者會」，表示行政院對台灣數位轉型深具信心，現正推動「數位國家・創新經濟發展方案（DIGI+）」、「台灣AI行動計畫」及經濟部的「全球研發創新夥伴計畫」，歡迎全球各大廠商持續投資台灣，成為台灣推動數位轉型的好夥伴。

陳其邁致詞時表示，再次歡迎IBM在內的全球各大廠商加碼投資台灣。他說，台灣IBM已在台灣63年，是由硬體起家，從台灣製造業出發，現正轉型提供客戶解決方案、協助客戶數位轉型，不僅提供良好的工作機會給台灣年輕人，也見證台灣從過去工業3.0逐步邁向4.0的發展。

陳其邁表示，IBM在台設立IBM客戶中心和創新場域（IBM Studio），連結IBM及其他廠商在創新技術應用的各項資源，全面性為客戶提供解決方案，協助廠商在工業4.0時代成為贏家，這也是許多資通訊產業、製造業及服務業面臨數位轉型的最大挑戰。

陳其邁強調，投資台灣是聰明的選擇。根據世界經濟論壇（WEF）的2018年全球競爭力報告，台灣與德國、美國、瑞士並列全球前四名「超級創新國」，除擁有完整產業鍊外，台灣更擁有優秀技術人員及各領域專家，此外，台灣擁有孕育創新數位國家的自由民主。

台灣IBM指出， IBM客戶中心和IBM創新場域於今日正式啟用，IBM客戶中心連結IBM全球創新中心與客戶中心的資源及優勢，能為跨行業客戶及合作夥伴展示認知運算、認知物聯網、區塊鏈、巨量分析、雲端運算、資訊安全等領域的創新解決方案;在IBM 創新場域中，台灣各產業客戶皆能與IBM顧問、研究人員、數位行銷和體驗設計專家協同合作，分析業務挑戰，並整合巨量資料、行動技術、雲端技術和社交平台的創新技術與使用者互動。

行政院副院長陳其邁10日出席「IBM客戶中心開幕記者會」。行政院提供
行政院副院長陳其邁10日出席「IBM客戶中心開幕記者會」。行政院提供
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IBM陳其邁雲端運算
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