進口汽車零件降稅 中華車總座陳昭文：已有點共識

2019-09-10 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



8月車市進口車占整體車市比重來到54%的歷史新高，搶救國產車的聲浪再起。中華車總經理陳昭文表示，進口關稅不平衡的部分，開始有一點共識。

車輛同業工會昨（9）日跟經濟部討論，已經開始有進一步的共識，工會也提出些策略，主要還是在稅率的部份，17%引擎稅率要調整，但考量國產化引擎還是要扶植，所以會降但不可能降到零，國內沒有產製的零組件，則不排除考慮降到零，舊換新的補助要繼續推動。

車廠認為政府對於國產車的未來，應該特別重視，否則繼續受到進口車的擠壓，經營早晚會出問題，包括組裝廠及零組件廠都很辛苦在撐，政府不能再漠視下去。

進口車大軍壓境，國產車市占面臨五成保衛戰。為了確保汽車產業鏈近30萬就業人口的生存，台灣區車輛公司爭取調降關鍵零組件的進口關稅，拉開國產車與進口車的成本差距。

汽車業者指出，目前整車進口的關稅為17.5%，零組件部分則依據台灣是否有生產，稅率各有不同，部分零組件關稅已調降，但占汽車成本在兩成上下的引擎，關稅仍為17.5%。

對組車廠而言，如果零組件與整車的進口關稅相去不多，甚至一樣，很難拉開進口車與國產車的差距。而且台灣汽車市場規模愈小，國產車銷售量愈小，就愈因為規模不經濟，造成成本上揚，更難對抗進口車的步步進逼。