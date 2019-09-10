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川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

IBM客戶中心和IBM創新領域正式啟用 陳其邁出席

2019-09-10 11:59聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台灣IBM上午正式宣布IBM客戶中心和IBM創新領域正式啟用，落實IBM今年初所提出的創新科技、商業和人才的ABCDE 2.0策略，近一步落實投資台灣的承諾。

行政院副院長陳其邁受邀出席，與大中華區總裁包卓藍、台灣IBM總經理高璐華等人一同舉杯慶祝，並在眾人陪同下，參觀創新領域與新辦公室。

IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，行政院副院長陳其邁（...
IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，行政院副院長陳其邁（中）出席，與IBM大中華區總裁包卓藍（右二）、台灣IBM公司總經理高璐華（左二）等人一同舉杯慶祝。記者陳正興／攝影
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，圖為IBM商標。記者陳正興／攝影
，圖為IBM商標。記者陳正興／攝影
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IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，圖為IBM新設立的I...
IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，圖為IBM新設立的IBM Studios。記者陳正興／攝影
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IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，行政院副院長陳其邁（...
IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行，行政院副院長陳其邁（右一）出席參觀客戶中心。記者陳正興／攝影
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IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行。記者陳正興／攝影
IBM客戶中心與創新場域啟用記者會暨新辦公室開放日上午舉行。記者陳正興／攝影
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IBM陳其邁
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