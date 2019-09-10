IBM客戶中心和IBM創新領域正式啟用 陳其邁出席

2019-09-10 11:59 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳正興 ╱即時報導



台灣IBM上午正式宣布IBM客戶中心和IBM創新領域正式啟用，落實IBM今年初所提出的創新科技、商業和人才的ABCDE 2.0策略，近一步落實投資台灣的承諾。