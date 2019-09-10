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再生醫療產業化趨勢與發展論壇 今日登場

2019-09-10 10:30經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

財團法人台灣醫界聯盟基金會今（10）日舉辦「再生醫療產業化趨勢與發展論壇」，盼藉由日本經驗與台灣相關領域交流再生醫療產業鏈各環節之發展趨勢與佈局視野，提供國內業者產業發展趨勢與方向，並提升大眾對再生醫療領域的認識與信心。

今日活動由經濟部常務次長林全能致開幕詞，並邀請日立化成再生醫療部副部長古石和親博士、工研院生醫所所長林啟萬發表專題演說，會後再由經濟部常務次長林全能、經濟部次長曾文生、科技部次長謝達斌，以及台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉進行座談討論（Panel Discussion）。

林全能於致詞時首先說明政府近年在此一領域的三大投入成果：包括法規的強化、調和及環境的完備。林全能說：「在衞福部的協助下，我們「再生醫療製劑管理條例」已經送交立院審議，希望能在最短的時間內通過。」

其次，特管法自去年9月通過後，有6個重要技術已經開放可以在醫療院所實施，落實讓民眾可以接受最新醫療技術的發展成果。

此外，產業化的發展在修訂生技新藥發展條例後，也納入精準治療、細胞治療、基因治療範疇，讓廠商可以享有人才培訓、研發及租稅優惠等，以加速產業發展。

林全能指出，這些只是政府在再生醫療領域的初步投入。有鑑國外在此一領域的發展更是快速及日新月異，為能加速與國際合作接軌，將會積極推動各種國際交流合作的機會，特別是日本在再生醫療領域的領先值得參考。

承諾政府針對新興醫療與技術的發展將不遺餘力地鼓勵與協助國內產學研界，在法規、研究發展與國際交流等各方面，透過夥伴關係的建構與發展，創造更大的產業價值。

財團法人台灣醫界聯盟基金會9月10日舉辦「再生醫療產業化趨勢與發展論壇」，經濟部...
財團法人台灣醫界聯盟基金會9月10日舉辦「再生醫療產業化趨勢與發展論壇」，經濟部常務次長林全能（右四）也到現場參加開幕致詞。 記者黃淑惠／攝影
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