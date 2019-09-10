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影／波音在台3大供應商之一 駐龍精密掛牌上市

2019-09-10 10:17聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生帶領經營團隊出席活動，並與證交所董事長許璋瑤等人一同擊鼓慶祝。

駐龍主要從事航太機身結構零組件、航太引擎結構、起落架零組件以及模治具等。董事長王昆生在致詞時表示，駐龍是美國波音在台3大供應商之一，也是台灣少數具有液壓成型技術的廠商。駐龍除了獲得美國波音品質系統認證、波音特殊製程認證，同時也獲得國際航太國防合約商（NADCAP）化學處理特殊製程認證。

躍居去年度航太業EPS獲利王的駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生在致詞時...
躍居去年度航太業EPS獲利王的駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生在致詞時說明公司未來的經營方向。記者杜建重／攝影
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駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生帶領公司經營團隊出席活動。記者杜建重／...
駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生帶領公司經營團隊出席活動。記者杜建重／攝影
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駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生（中）帶領經營團隊副總陳玄益（左二）、...
駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生（中）帶領經營團隊副總陳玄益（左二）、獨董胡淑賢（右一）、總工程師藍兩家（右二）、財務長李汶育（左一）等人出席活動。記者杜建重／攝影
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駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生（左三）與證交所董事長許璋瑤（右三）等...
駐龍精密今天舉行上市掛牌典禮，董事長王昆生（左三）與證交所董事長許璋瑤（右三）等人一同擊鼓慶祝。記者杜建重／攝影
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