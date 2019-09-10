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新台幣開盤 升值0.1分

2019-09-10 09:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（10）日早盤以31.249元兌1美元，升值0.1分開出。

新台幣昨日終場以31.250元兌1美元，升值0.7分作收；今早主要亞幣升值，韓元升破1,190價位，新台幣亦跟進升值。

新台幣韓元

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