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新聞分析：高鐵南延屏東？恐是拖垮高鐵營運的建設案

2019-09-09 22:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

記者楊文琪

行政院長蘇貞昌明（10）日視察屏東時，將會對外宣布要將高鐵南延至屏東，美其名是要平衡國土區域發展，便利偏鄉民眾，這種明顯為了選舉釋放的利多，確實很容易打動當地民眾，但也很容易打垮好不容易財務逐漸趨於健全的高鐵。

攤開交通部劃出的四條高鐵南延屏東路線，不管走哪一條，施工期都要十年以上，而以已經完成期中報告、並經過審議的燕巢岔出、左營南延兩案來說，審查時審議委員就直言：財務可行性低、30年都無法賺錢，而以效益來看，同樣不具經濟效益，尤其四條路線中，建設經費最少要619億元，最多的竟高達1,500億元，不論市政府還是台灣高鐵出資，未來都將是一個大錢坑。

當年高鐵之所以沒有通車到屏東，就已經評估過，原因在於運量嚴重不足、經濟效益不大，但為了要滿足屏東地區民眾交通的需求，所以斥資改善台鐵，既改善鐵道沿線設施，也新建新的車站，購置新列車，大大提高當地貴到運輸能力，現在為了選舉，無視當年台鐵鉅額投資，批評此一建設案適既況日廢時，更可說是勞民傷財的建設案。

而以高鐵的立場來看，如果是BOT的話，就算給高鐵公司50年營運權，還是一筆賠本生意，根本不划算，即使不是BOT，採用的是OT案（政府出資興建完成後委託高鐵營運），高鐵仍會因旅客量過少，但卻要負擔龐大的營運、人事、維修等費用，最終依然是會虧損，這對好不容易在財改後，財務終於可以健全的上市公司來說，不啻是要陷它再一次墜入財務風暴危機中。

基於此，與其砸下六、七百億元，甚至上千億元，去投資一條可能是大錢坑的路線，何不實際一點，將資源集中妥為善用，全力改善台鐵，讓屏東地區的軌道運輸更便捷、更舒適。

台鐵

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