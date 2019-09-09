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美方忙貿易戰 知情人士評估今年TIFA恐開不成

2019-09-09 21:40經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

針對已兩年未召開的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，被評估今年不會召開。圖...
針對已兩年未召開的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，被評估今年不會召開。圖／聯合報系資料照片
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針對已兩年未召開的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，有知情人士分析，今年美國貿易代表署（USTR）因美中貿易戰分身乏術，另台灣方面針對美牛、美豬等議題立場也尚未有改變，且此類敏感議題，大選前恐不宜去碰，因此評估今年TIFA會議不會召開。

知情人士分析，據他了解，USTR去年起就很忙碌，且台美在多項領域上來往非常熱絡，經貿議題並非其優先事項，而且USTR負責台灣業務的單位，其中的多數人員都在忙於美中貿易戰的事物，從技術層次上，可理解為何沒空召開TIFA會議。

另外，在實質面的分析上，知情人士指出，川普政府施政採務實取向，若要召開TIFA會議，要談什麼議題，對方也很清楚，包括USTR每年公佈的年度報告（貿易障礙報告）ˋ中，屢次提到我方禁止美牛、美豬進口，以及校園膳食禁止基改食品等議題。

知情人士分析，我方有關美牛、美豬等議題，截至目前仍沒有改變的可能，且政府的答案始終沒變，加上接近2020年大選，更不可能去觸及此類敏感議題，因此美方除了人員很忙，也會評估開了有無效益，因此他評估今年TIFA會議不召開，也實屬合理。

有關官員表示，外交事務時時刻刻都在變動，目前仍無法確定今年TIFA會議是否召開，不過我方依然會持續積極向美方爭取，並持續表達溝通的善意；據悉，外交部北美司司長姚金祥曾於8月中在立法院答詢時，即曾表示我方仍希望促成今年TIFA會議能召開，但美方仍未回覆會派多高層級的官員，若無副代表層級參與，就不能稱為TIFA會議。

TIFA貿易戰美牛

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