國發會就業金卡破400張 歐商：仍有進步空間

2019-09-09 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會主委陳美伶說明，過去有很多外國專業人才欲來台工作卻因法規受阻。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 台灣企業苦於缺才問題，國發會核發「就業金卡」突破400張，解決法規阻礙，讓高端外國白領不須受僱於人，也可在台自由創業。不過，歐洲商會人力資源委員會主席許修豪認為，外國人來台條件門檻仍然過高，須考量台灣的工作環境在國際間的吸引力，並檢視放寬。

國發會主委陳美伶說明，過去有很多外國專業人才欲來台工作卻因法規受阻，自去年2月「外國專業人才延攬及僱用法」施行後，最大突破在於外國白領人才，不須先有僱主，即可來台覓職或是創業，並透過八個部會負責審查八大領域資格，核發就業金卡。

陳美伶說，台灣是對外國人非常友善的地方，盼藉法規鬆綁吸引優秀人才來台創業，提升國際能見度，就業金卡自施行一年半以來，已核發400張。國發會並表示，非以數量取勝，而須符合月薪16萬以上者才得以適用，盼藉此吸引高階人才帶領產業發展。

陳美伶指出，就業金卡結合四大功能，包括外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，且可不限次數重複進出台灣，並優化保險、租稅、退休等待遇，以建構更友善之工作及居留環境，提升來台創業之誘因，讓外國人才「進得來」、「留得住」。

許修豪則分析，台灣對外僑工作者來說，一直都不是亞洲首選的國家，雖然生活環境舒適，但因為薪資並不優渥，工作前景也不吸引人，法規上路至今能有400張已算不錯的成績，但這個數字還有很大的進步空間。

其中，許修豪指出，基本條件訂定月薪16萬以上是著重吸引高階外國人才，但換個角度，月薪能夠超過16萬以上的外國人，或許也不傾向選擇台灣工作，因為到其他國家或地區，常常可以領到數倍的薪資。如果目的是要開放吸引外國人才，就應適度將「超高標準」降為中高水準。

另外，許修豪也說，各國在移民或是開放外僑工作等政策上都會有限縮本國人才就業機會的顧慮，但開放外國人才屬於「短空長多」的現象，即短期難免會衝擊國內就業機會，但長期而言可形塑國際多元的工作環境，本國優秀人才也不會因此汲汲向外發展，而願意留在台灣。