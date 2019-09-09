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陽光伏特家 獲全台首張再生能源售電業執照

2019-09-09 20:25經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣最大公民電廠平台陽光伏特家今（9）日通過經濟部能源局售電業審查，拿到全台第一張再生能源售電業執照，成為全台第一家綠能電力公司，期許電業市場將因更多的業者跟進而突破目前市場的僵局。

陽光伏特家指出，根據國際能源署（International Energy Agency, IEA）的最新資料顯示，截至2016年，全世界的電力需求量超過供給量將近1.5倍。隨著AI、5G等高耗能的科技技術逐漸普及，未來能源市場勢必面臨更緊張的供過於求，然而，在同時間，全球的發電型態正面著臨汰舊換新的壓力：化石燃料枯竭、全球性減碳浪潮、空氣汙染問題… ，再再顯示以現有的發電方式將無力滿足世界的需要，能源轉型的推動不僅是單純的環境問題，更是未來全人類經濟發展的關鍵點。

隨著Apple、Google等科技巨頭加入RE100，承諾使用百分之百的再生能源，作為台灣經濟支柱的科技大廠，勢必要為「綠色供應鏈」做足準備。但台灣再生能源不僅面臨供不應求的困境（再生能源占比不到5%，不能滿足所有用電大戶之用電需求），產業政策與能源政策衝突，使得過低的需求價格難與目前的供給價格取得平衡。因此，儘管電業法修法距今已兩年，市場上卻沒有綠電交易的成功案例。

陽光伏特家共同創辦人馮嘯儒認為，唯有將綠電導入大眾市場，透過有效需求的擴大，才能以市場機制帶動供給者的投入。為了達成家家戶戶都能使用乾淨能源的願景，陽光伏特家去年開始積極佈局再生能源售電業市場，並在能源局的協助下，於今年9月拿到全台第一張再生能源售電業執照，這不僅是陽光伏特家發展新事業的里程碑，也讓所有業者、民眾看到台灣朝電業自由化邁進一步。

陽光伏特家共同創辦人陳惠萍指出，目前的綠電交易制度仍充滿不確定性，且因為再生能源發展條例的規範，市場的供給需先以滿足企業用戶需求為主要目標，一般民眾若有意將家中用電轉換為綠電，尚須等待一段時間。接下來陽光伏特家將積極與企業接洽，若有意成為台灣首批購買綠電之企業也歡迎與陽光伏特家聯繫，未來陽光伏特家也將透過說明會為企業主解惑，期望能盡快滿足企業端的需求，以便未來將再生能源推廣至大眾市場，讓綠電流每個人的家中。

再生能源綠電願景

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