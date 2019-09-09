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公視董事審查未達法定人數 鄭麗君表示遺憾

2019-09-09 18:24經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

公視第六屆董事會將於今年9月25日任滿，文化部日前公布行政院提名之第七屆21位董事候選人、5位監事候選人名單，「公共電視董監事審查委員會」於9日召開審查會議進行審查。依《公視法》規定，公視董事會由董事17人至21人組成，今日審查會議中有14位董事候選人及4位監事候選人未能通過《公視法》規定須由審查委員四分之三以上同意之門檻，董事審查未達法定人數。

文化部長鄭麗君強調，顯示一定程度上是因《公視法》對審查設有高門檻的制度使然，她對於審查結果，未達法定董事人數表示遺憾。文化部將儘速向行政院報告，在顧及候選人性別、族群代表性及各領域專業前提下，再次提出董、監事候選人，希冀讓公視第七屆董事會順利組成。

由立法院民進黨、國民黨、時代力量及親民黨等各黨團推舉15名專家學者代表所組成的「公共電視董監事審查委員會」，9日召開公共電視文化事業基金會第七屆董監事候選人審查會議，獲得過半數以上委員同意有20位，跨黨派代表支持17位，但通過四分之三以上門檻的卻只有7位，有10位是因一票之差未能通過審查，未達法定人數。

行政院9月2日提名名單考量「族群文化及藝文、媒體及影視傳播、社會公益及企業」等三大面向，核定候選人「族群文化及藝文」代表舒米恩．魯碧、黃連煜、謝銘祐、徐瑞希、陳湘琪、郭敏容、劉富美。

「媒體及影視傳播」代表柯裕棻、馮小非、羅慧雯、胡元輝、邱家宜、陳順孝、郭力昕、賀照緹、高文宏；「社會公益及企業」代表盧彥芬、廖嘉展、黃安捷、蔡惠卿；「員工董事」部分，公視企業工會於今年6月19日進行投票，投票結果推薦公視製作部燈光師王燕杰為員工董事候選人。

其中舒米恩．魯碧、徐瑞希、馮小非、羅慧雯、邱家宜、陳順孝、盧彥芬7位董事候選人係自第六屆董事續提名。

行政院也提名第七屆5位監事候選人，包括：大眾傳播及藝文領域代表林麗雲、胡永芬；法律領域代表黃銘輝、陳玲玉；會計領域代表劉啟群，其中胡永芬、黃銘輝、劉啟群3位監事候選人係自第六屆監事續提名。

有審查委員認為本次提名名單較弱，鄭麗君認為，這對候選人不公平，也不符合事實，如果深入了解董事候選人的背景，會知道這是最契合公廣發展、最具未來性也符合公共性的名單。

文化部長鄭麗君於財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董監事候選人審查會議後召開記...
文化部長鄭麗君於財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董監事候選人審查會議後召開記者會。文化部／提供
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公視電視文化部

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