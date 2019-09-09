國泰投資長程淑芬:台灣不當資金港 去投資全世界太可惜

2019-09-09 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



「台灣不當資金港，去投資全世界真的太可惜！」國泰金投資長程淑芬今（9）日在記者會後受訪表示，台灣出口物價不斷下滑，貿易條件不斷惡化，造成薪資20年不變，應拓展出口製造業出口以外的產業，建議把金融服務業做好，把專業人才引回到台灣，對消費金融服務等都會產生良性的循環。「台商回流若沒有案子可以投資，台商資金還是會出去。」所以她建議政府主管單位，從處罰遶道壞行為角度思考外，也要獎勵好行為。

「連計程車司機都能知最近面板報價多少錢」，曾是台灣知名外資天后的程淑芬說，台灣投資人其實很有發展全球投資的潛質。但她也對國內金融業抱屈，他說2000年時台灣、新加坡及香港的金融業產值占GDP比重都是8％左右，如今台灣還是8%， 但星港已占12～16%。

國泰金今（9）日發布台灣經濟氣候與金融情勢展望發表會，首次預測明年（2020）年經濟成長率為2%，較今年下滑。主要對下半年輸出有一些隱憂，認為目前高成長只是反應出口物價的下跌，「量增但薄利多銷」，且明年還要維持今年這麼高投資不容易，且明年貿戰還沒結束會很大的傷害，因此若輸出跟投資成長率都不樂觀情況下，明年經濟成長率不如今年。

國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，台灣第2季經濟成長率達2.4%，其中二大貢獻，一是最大的是投資，一是出口。投資這部份是因為台商回流，上半年高達6.6%。但是輸出亦有4%的成長率，卻令人難以理解的亮眼。

主要是因為出口的名目實質成長率這麼高，是因為出口物價出現負成長率，原本要相扣，因負數反而推高了出口成長率，亦即出口成長率其實沒那麼高。進口物價上漲、出口物價下跌，代表貿易條件惡化。

他說，中研院研究員做的研究顯示，台灣87%實質薪資與勞動生產力有差距。勞動生產力這幾年提升，但是給勞工薪資卻是下滑，不符合它的貢獻。薪資追不上對經濟成長率的貢獻，是因為我們產出的價格與消費價格脫勾。主要原因是跟貿易條件惡化有關。勞工辛苦工作產出的商品賣到海外，價格下跌，從國外買進來卻是上漲，造成實質薪資居然比不上20年前。

「台灣出口物價不斷下跌，是造成薪資倒退20年的主要關鍵」！這也是造成第2 季輸出成長率高逾4%的主要因素，但這是「貿易條件惡化」的結果！徐之強表示。

國泰金投資長程淑芬也補充解釋，美中貿易戰環境險惡，加上比台灣附加價值更弱的新興市場國家也在向上提升，我國出口有量，但是薄利多銷才能維持成長。一個國家出口價量齊揚，不能少數幾個企業支撐，需要適時產業升級，否則扛起製造大國的影響會下滑，而過度依賴降價，出口成長難以支撐太久。

她也認為，進口物價沒辦法下來，主要是因為每年花千億元買能源，適當規畫讓再生能源占比有彈性，才能節省成本與對物價波動的影響。其他像發展再生能源等，也有才有機會把台灣現有電廠改善。

她說，台灣明年GDP經濟估成長力維持2%還不錯，若想回到3或4%以上，除了製造業多附加價值持續，產業愈廣愈好，不要只集中少數的產業與少數的上市櫃公司。法人錢就是那麼多，亞洲台灣新興市場也已提升上來，若沒有繼續進步，資金是會被排擠。

至於台商回流要能實質產生好的長期收益，有沒有好的案子才是最關鍵。發展資金港，首先要讓人家信任，包括政策與政治環境，另外國內商品多元性還是有不足夠。例如私募目前也只有投信能做。她認為有開放才會有創意的業界，「若沒有案子可以投資，台商資金還是會出去。」所以她建議政府主管單位，從處罰遶道壞行為角度思考外，也要獎勵好行為。