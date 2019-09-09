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高市再開辦民眾汰換冷氣冰箱補助 16日起受理

2019-09-09 16:52經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

高市府配合經濟部擴大內需市場，刺激消費，補助住宅設備汰換，今年上半年累積申請超過...
高市府配合經濟部擴大內需市場，刺激消費，補助住宅設備汰換，今年上半年累積申請超過26,000台。 圖／聯合報系資料照片
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高市府配合經濟部擴大內需市場，刺激消費，補助住宅設備汰換，今年上半年累積申請超過26,000台，共計投入7,520萬元補助經費，高雄市第二期計畫住宅補助全國執行進度最快，於收件時間截止後，仍有大批申請案未獲補助，顯示民眾對於汰換老舊家電的殷切需求，市府為體恤民眾之需求，積極向經濟部能源局爭取第三期經費1.53億元，將於9月16日再度開辦住宅無風管冷氣及冰箱汰換補助，此次補助仍以汰舊換新為限，時間追溯至去年12月7日，屆時民眾可前往指定地點提出申請。

經發局表示，補助民眾汰換冷氣及冰箱自今年3月起開辦不到2個月即已用罄7,520萬元補助經費，共約補助26,000案，估計每年可減少1,657萬度用電，等於減少4,385個小家庭每年的用電量，相當於8.5座高雄都會公園吸收的二氧化碳量，除對環境帶來正面效益外，亦可節省民眾每月可觀的電費支出。

而此次補助將延續今年上半年補助之辦法，民眾若汰換家裡的老舊冰箱或是老舊冷氣，除可向經發局提出申請節能家電補助，更增加11處收件地點，補助上限皆為3,000元，補助品項限於汰舊換新，新增購者不在補助範圍，民眾汰換一台冰箱1年約可節省526度電，近2千元電費、汰換家用冷氣每年節電量可達670度，一年可節省超過2千元。

該局並指出，如欲申請節能家電汰換補助的民眾，歡迎於9月16日起備妥申請表、身分證影本、存摺影本、發票影本、1或2級能源效率標示影本、廢四機回收聯單第三聯正本、電費單影本等相關文件，以郵寄掛號方式寄至「80699 高雄市廣澤郵局第180 號信箱」提出申請，或至大高雄地區12處指定地點辦理。

電費家電經濟部

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