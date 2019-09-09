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國泰金首次預測明年台灣經濟成長率2％ 較今年下滑

2019-09-09 15:05經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金今（9）日發布台灣經濟氣候與金融情勢展望發表會，首次預測明年（2020）年經濟成長率為2%，同時維持今年GDP2.2%預估不變，明年GDP出現下滑跟主計的預估成長不同，主要有五大因素造成。

國泰金與台灣大學產學合作計畫發布第3季台灣經濟氣候與金融情勢展望，國泰台大經濟研究團隊協同主持人徐之強表示，團隊維持2019年台灣經濟成長率預估2.2%，研判全年成長率有80%的機率落在1.8%(原1.5%)─2.5%之間。主要得益於企業轉單、台幣貶值與台商加速回流，上半年台灣景氣在全球需求放緩的背景下表現不弱。

展望下半年，成長動能也有機會逐步改善，但是近期金融市場再度陷震盪，投資者認為美國聯準會未來積極降息的預期升溫，國泰台大團隊估台灣央行在9月將維持利率不變；依景氣現況尚不需降息，但未來壓力可能逐漸增加。第4季整體金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在趨向緊縮的狀態。

展望2020年，徐之強認為，美中貿易戰不確定性仍是全球景氣主要下檔風險，預估美中等主要經濟體成長力道皆將較今年放緩，台灣外部需求將持續面臨挑戰；而今年支撐景氣之回台生產、政府選前刺激政策，預期正面效果將逐步減退，整體經濟成長動能可能放慢。本團隊首次預測2020年台灣經濟成長率為2.0%，研判全年成長率有80%的機率落在1.2%─2.7%之間。

徐之強說，影響2020年經濟成長與金融情勢有五大主要因素。包括一、美、中貿易戰擴大的不確定風險高；二、美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調；三、中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果；四、英國新任首相強森立場強硬，增加脫歐問題的不確定性；五、總統大選逼近牽動台美中關係，政治不確定性風險波動。

國泰金今（9）日發布台灣經濟氣候與金融情勢展望發表會，首次預測明年（2020）年...
國泰金今（9）日發布台灣經濟氣候與金融情勢展望發表會，首次預測明年（2020）年經濟成長率為2%，同時維持今年GDP2.2%預估不變，明年GDP出現下滑跟主計的預估成長不同。
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景氣GDP貿易戰

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