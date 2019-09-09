人才進得來！ 國發會「就業金卡」核發突破400張

2019-09-09 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會今（9）日指出，為了吸引國際優秀人才來台，「就業金卡」核發張數突破400張；國發會主委陳美伶表示，台灣是個對外國人非常友善，也盼藉法規鬆綁吸引優秀人才來台創業，提升國際能見度，讓外國人才「進得來」、「留得住」。

陳美伶指出，過去有很多外國專業人才欲來台工作卻因法規受阻，自去年2月「外國專業人才延攬及僱用法」施行後，最大突破在於外國白領人才，不須先有僱主，即可來台覓職或是創業，並透過八個部會負責審查八大領域資格，核發就業金卡。

陳美伶並說，就業金卡結合四大功能，包括外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，且可可不限次數重複進出台灣，並優化保險、租稅、退休等待遇，以建構更友善之工作及居留環境，提升來台創業之誘因。

其中，首張就業金卡持卡人為YouTube創辦人陳士駿，已回台投身新創產業，協助青年人創業發展。

國發會並表示，金卡持卡者以專長領域別分析，經濟領域人數為213人最多，占總核發數的53%，另依次為科技領域84人(21%)、文化領域50人(12%)、教育領域27人(7%)、金融領域23人(6%)。

若以國別分析，美國則為最主要來源國家103人，占總核發數的四分之一，其次依序為香港44人(11%)、英國35人(9%)、丹麥24人(6%)、馬來西亞23人(6%)、韓國20人(5%)、新加坡19人(5%)等。